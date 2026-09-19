sábado 19  de  septiembre 2026
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Mirtha Legrand, icónica presentadora argentina de 99 años, es hospitalizada de nuevo

La nueva hospitalización se produce apenas cinco días después de que Legrand recibiera el alta médica, tras permanecer internada por un cuadro respiratorio

La actriz y presentadora de televisión argentina Mirtha Legrand llega al desfile del 50.º aniversario de Silkey World Fashion & Coiffure como invitada de honor, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el 11 de junio de 2019.

La actriz y presentadora de televisión argentina Mirtha Legrand llega al desfile del 50.º aniversario de Silkey World Fashion & Coiffure como invitada de honor, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el 11 de junio de 2019.

AFP / Enrique GARCIA MEDINA

BUENOS AIRES.- La estrella de la televisión argentina Mirtha Legrand, de 99 años, fue internada este viernes en un sanatorio de Buenos Aires por segunda vez en menos de dos semanas, tras presentar un cuadro compatible con neumopatía, enfermedad que afecta a los pulmones.

"Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, señaló el Sanatorio Mater Dei en un parte médico difundido este viernes, firmado por su director médico, Enrique Echagüe.

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La nueva hospitalización se produce apenas cinco días después de que Legrand recibiera el alta médica, tras permanecer internada desde el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal.

En aquella ocasión, el sanatorio había informado que continuaría su recuperación en su domicilio para retomar sus actividades "lo antes posible".

Durante su anterior internación, la conductora permaneció en una habitación común, acompañada por familiares, y evolucionó favorablemente, sin complicaciones, según los partes difundidos por el centro médico.

Figura emblemática

La reconocida actriz suspendió también sus actividades televisivas y su nieta Juana Viale quedó a cargo de la grabación de una de las emisiones de su programa.

Mirtha Legrand, cuyo nombre real es Rosa María Juana Martínez Suárez, es una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina y lleva más de cinco décadas al frente de programas de entrevistas y entretenimiento.

Su tradicional ciclo de almuerzos, por el que han pasado políticos, artistas y otras personalidades, comenzó en 1968 y se convirtió en uno de los programas más longevos de la televisión argentina y del mundo.

A sus 99 años, Mirtha Legrand continúa al frente del programa, que actualmente se emite los sábados por la noche.

FUENTE: Con información de AFP

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