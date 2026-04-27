Biopic de Michael Jackson debuta en la cima de la cartelera norteamericana

Prince Jackson, Graham King, Jackie Jackson, Jaafar Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson y Eddie D. Melton posan en el escenario durante la sesión de preguntas y respuestas tras la proyección especial de "Michael" el 13 de abril de 2026 en Gary, Indiana.

LOS ÁNGELES.- Michael, la esperadísima película biográfica sobre el fallecido superestrella Michael Jackson, debutó este fin de semana en la cima de la taquilla norteamericana con la impresionante cifra de 97 millones de dólares, según estimaciones de la industria publicadas el domingo.

La película, dirigida por Antoine Fuqua y distribuida por Lionsgate, narra el ascenso del legendario artista desde sus inicios como estrella infantil hasta convertirse en uno de los íconos del pop más famosos del mundo.

CINE Fans de Michael Jackson llenan salas de cine por estreno de filme biográfico

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, es el protagonista.

"Este es un estreno sin precedentes para una biografía musical", afirmó el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

La película cuenta con una gran aceptación del público, que la percibe como una obra nostálgica y conmovedora, añadió, pero "las críticas son tibias".

"La mayoría de los críticos consideran que la película es superficial y evita los aspectos más complejos de la vida del artista, incluyendo las acusaciones de conducta sexual inapropiada", señaló Gross, quien también indicó que se está preparando una segunda parte.

Con su estreno en Europa, la película ha recaudado casi 220 millones de dólares a nivel mundial, según Exhibitor Relations.

Taquilla

En segundo lugar en la taquilla de Estados Unidos y Canadá se ubicó La película de Super Mario Galaxy, con otros 21,2 millones de dólares.

Tras mantenerse en el primer puesto durante las últimas tres semanas, la secuela animada de Universal e Illumination Studios ha recaudado más de 775 millones de dólares en la taquilla mundial, informó Exhibitor Relations.

El tercer lugar fue para la exitosa comedia de aventuras y ciencia ficción de Amazon MGM, Project Hail Mary, con 13,2 millones de dólares.

La película, protagonizada por Ryan Gosling como un profesor convertido en astronauta que debe salvar la Tierra de un sol que se está apagando, ha recaudado casi 600 millones de dólares en todo el mundo, en una exhibición prolongada en cines.

En cuarto lugar, con 5,6 millones de dólares, se ubicó La momia de Lee Cronin, una película de terror original de Warner Bros. sobre una joven poseída por un demonio en un antiguo ritual de momificación.

El quinto puesto fue para The Drama, la comedia romántica con un toque oscuro de A24, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, que narra la historia de una pareja que se desmorona justo antes de su boda.

La película recaudó 2,6 millones de dólares adicionales, alcanzando una recaudación mundial de 80 millones de dólares.

FUENTE: AFP