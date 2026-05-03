domingo 3  de  mayo 2026
LITERATURA

Inauguran en Nueva York librería exclusiva de audiolibros

El local ha sido abierto por un mes por la gigante de la edición sonora Audible en el Lower East Side, en el sur de Manhattan

Un cliente compra en la Audible Story House de Nueva York, el 30 de abril de 2026. Esta tienda efímera, denominada librería sin libros, está dedicada exclusivamente a audiolibros.

Un cliente compra en la Audible Story House de Nueva York, el 30 de abril de 2026. Esta tienda efímera, denominada "librería sin libros", está dedicada exclusivamente a audiolibros.

AFP / Thomas Urbain

NUEVA YORK.- El gigante de la edición sonora Audible abrió el viernes en Nueva York lo que presentó como la primera "librería sin libros", un espacio íntegramente dedicado a los audiolibros. El local ha sido abierto por un mes por la filial de Amazon en el Lower East Side, en el sur de Manhattan.

Era "una idea un poco loca", que "requirió bastante imaginación", reconoció el CEO de Audible, Bob Carrigan, a propósito de la llamada Audible Story House.

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Según explicó en una presentación realizada el jueves, el objetivo de este espacio efímero es "dar vida a los audiolibros, en un entorno en el que se pueden descubrir obras nuevas y conectar con personas que, al igual que tú, se interesan por los grandes relatos".

Según la asociación de editores de audio de Estados Unidos (APA, por sus siglas en inglés), las ventas de audiolibros alcanzaron los 2.220 millones de dólares en 2024, casi el doble que cinco años atrás.

Formato

A nivel práctico, los audiolibros se presentan en forma de tarjetas que pueden insertarse en lectores y escucharse por medio de auriculares.

El lector ofrece algunos minutos del título elegido. Para acceder a la integralidad del audiolibro, hay que pasar por la aplicación móvil Audible.

La plataforma ofrece suscripciones de pago, compras por unidad y acceso gratuito a numerosos audiolibros, para aquellos que ya dispongan de una cuenta en Amazon.

La tienda quiere así encarnar la creciente popularidad del formato, y albergará decenas de eventos durante este mes, en particular mesas redondas y encuentros de autores con el público.

"Audible Story House apela a la nostalgia y al sentimiento de comunidad en torno a la cultura del libro, adaptada al presente", indicó la compañía.

FUENTE: AFP

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