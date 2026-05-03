Bryan Calvo a los 100 días: "Hialeah ahora es líder"

MIAMI. – Bryan Calvo cumplió sus primeros 100 días como alcalde de Hialeah con una premisa que repite como sello de gestión: no gobernar desde un escritorio. En una ciudad del sur de Florida con más de 230.000 residentes, un presupuesto cercano a los 500 millones de dólares y una plantilla de 1.500 empleados públicos, Calvo asegura que su administración debía comenzar “con acción” y no solo con ceremonias.

“Estos primeros 100 días no iban a ser detrás de un escritorio, sino en las calles”, dijo en rueda de prensa sobre el balance de su gestión, donde defendió una administración acelerada, marcada por órdenes ejecutivas, auditorías internas, reorganización de departamentos y una fuerte apuesta por la visibilidad pública de cada decisión.

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Su llegada al poder se puede catalogar de rápida, frontal y con una agenda de choque. En apenas una semana firmó seis órdenes ejecutivas dirigidas a temas sensibles como el grupo de trabajo contra negocios presuntamente vinculados con el régimen cubano (CUBAT), la auditoría del sistema de agua, la revisión del 911, la estructura de pensiones y la cancelación de contratos de cabildeo que consideró innecesarios.

Lejos de la prudencia burocrática habitual, Calvo apostó por la exposición pública, según reconoció en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Una orden que yo de; por definición, es una orden ejecutiva. Quizás lo diferente es hacerlo de una forma más pública. Quiero informarles a los residentes exactamente qué estoy haciendo”, explicó sobre las críticas acerca de la forma ceremonial con que anuncia sus órdenes ejecutivas.

División de Comunicaciones de Seguridad Pública de Hialeah by City of Hialeah.png

Seguridad: patrullando Hialeah

Uno de los primeros movimientos del alcalde fue subirse a las patrullas de policía.

Calvo ha acompañado unidades caninas, patrullas regulares, tenientes, sargentos, paramédicos y bomberos. Dice que no es un gesto simbólico, sino una forma de entender cómo funciona realmente la Ciudad.

“A veces, cuando uno supervisa una organización tan grande, hay cosas que se pierden en traducción. Recibir la información directamente del empleado ayuda a implementar soluciones más rápido” y eficientes, sostuvo.

El jefe de Policía de Hialeah, George Fuente, confirmó que ese acercamiento del edil es real.

“Los primeros 100 días del alcalde Calvo me han demostrado que nos apoya. Él ha montado con los oficiales, ha patrullado con ellos, ha visto lo que significa responder una llamada y lidiar con los residentes en momentos difíciles. Eso me gusta muchísimo”, afirmó.

Fuente explicó que la prioridad actual de su Departamento está en la calidad de vida, es decir satisfacer las quejas de los vehículos mal estacionados, camiones en zonas residenciales, el orden urbano y limpieza.

“Es la teoría de la ventana rota. Un área limpia y organizada desalienta la delincuencia”, dijo, justificando el incremento de multas, remolques y acciones correctivas.

En este contexto, el alcalde también confirmó el uso de escolta policial personal, algo que generó comentarios en la ciudad.

“No voy a entrar en muchos detalles, pero los otros alcaldes también han tenido algún tipo de seguridad. Vivimos tiempos de alto riesgo político”, respondió.

El servicio forma parte del protocolo de seguridad del Departamento de Policía y se financia con esos fondos, indicó.

La gran batalla del agua

Si hay un tema estructural que Calvo considera urgente, es el agua. Y no solo por las constantes quejas sobre su alto precio, sino por el peso financiero que arrastra el sistema.

“Creo que tiene solución. Lo que pasó aquí fue que durante años se dejó el problema para después… y ya llegó ese después”, resumió optimista.

El alcalde dijo que la auditoría ordenada al inicio de su mandato identificó dos factores principales que elevan el precio de la factura del agua.

El primero es la planta de ósmosis reversa. “El agua que producimos ahí cuesta tres veces más que el agua que compramos al Condado”, explicó. A eso se suman los altos costos de operación y mantenimiento de dicha planta.

“Para tener una solución al problema del agua, vamos a tener que tomar una decisión concreta con esa planta y hay diferentes cosas que estamos explorando…”, dijo.

El segundo tema es el precio de las tarifas que el Condado de Miami-Dade cobra por el tratamiento de aguas residuales a la ciudad.

De acuerdo con Calvo, Hialeah paga mucho más que otras áreas no incorporadas, lo que motivó la conocida disputa judicial por 18 millones de dólares que el Condado afirma le debe la ciudad.

“Hemos hecho una oferta bastante agresiva al Condado para resolver esa demanda”, adelantó, aunque evitó divulgar cifras por tratarse de un proceso judicial en curso.

Planta de Agua Hialeah Miami-Dade_9187.jpg Planta de Osmosis Inversa en Hialeah que produce 17 millones de galones de agua potable al día. SUREIDY RODRÍGUEZ / DLA

Metros inteligentes y el fin de la estimación

Una de las soluciones inmediatas al tema del agua llegó con el inicio del programa piloto de medidores inteligentes.

Durante seis meses, dos compañías instalarán nuevos medidores digitales en propiedades residenciales y comerciales de la ciudad para evaluar cuál ofrece mejores resultados. El objetivo de la lectura digital es eliminar la facturación estimada.

“No queremos que a nadie se le cobre más ni menos. Queremos que paguen exactamente por el agua que consumen”, afirmó Calvo, quien significó que el programa no tendrá costo para residentes ni negocios y busca reducir una de las mayores quejas ciudadanas, las cuentas inesperadas de miles de dólares por fugas no detectadas o lecturas incorrectas.

CUBAT: una investigación que sigue creciendo

El llamado CUBAT Task Force fue una de sus decisiones más mediáticas. La iniciativa busca revisar negocios radicados en Hialeah con posibles vínculos comerciales con el régimen cubano. Más de 290 empresas fueron señaladas inicialmente para una revisión documental.

Aunque Calvo también evitó en este aspecto dar detalles, confirmó que la investigación sigue activa.

“Hemos recibido miles y miles de páginas de documentación y estamos verificándolas con otras fuentes, involucrando agencias federales y otras agencias fuera de Hialeah”, dijo.

Insistió en que el objetivo principal es hacer cumplir las ordenanzas de la Ciudad.

“La velocidad importa, pero aquí lo más importante es que se haga bien hecho para proteger a la Ciudad y a los residentes”. Por ahora no hay sanciones anunciadas, pero sí dejó claro que las acciones contra los infractores vendrán.

Bryan Calvo Hialeah Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. CESAR MENENDEZ DLA

Crisis del centro de emergencia

Otra auditoría importante fue la del centro de emergencias 911. Durante años, ese sistema fue motivo de fuertes críticas y Calvo, cuando era concejal, fue uno de sus principales cuestionadores.

Sin embargo, hoy reconoce mejoras. “Encontramos un sistema funcionando mucho mejor que cuando comenzaron las quejas”, explicó.

No obstante, afirmó que la auditoría reveló oportunidades para mejorar la eficiencia y llevó a la creación inmediata de dos nuevos puestos, que ya han sido cubiertos.

Reconoció que actualmente, el sistema responde más del 98% de las llamadas de emergencia.

Pero su siguiente meta es incorporar un software CAD con inteligencia artificial para asistir a los operadores del centro de emergencia.

“Es un programa que cuesta millones, por eso estamos buscando fondos federales y estatales. No queremos tocar dinero de los contribuyentes”, aclaró.

Cheques y lágrimas

Entre todas sus medidas, ninguna parece tocarlo tanto como el programa de reembolso para propietarios mayores de 65 años.

Más de 2.200 adultos mayores recibieron cheques de 539 dólares como alivio tributario municipal.

Fue, según Calvo, el programa más impactante. “Vi personas literalmente llorar cuando recibieron el cheque. Ese día entendí el alcance real de esta posición”, recordó.

Actualmente, la administración de Hialeah ya completó el envío de todos los cheques, aunque el alcalde afirmó que querría repetirlo cada año e incluso ampliarlo.

Calvo afirmó que fue una medida pionera.

“Fuimos la primera ciudad de toda Florida en hacerlo, y ahora otras ciudades nos están siguiendo”, dijo. Lo que no dijo fue que la ciudad de Miami Beach en febrero ya había enviado un cheque de reembolso de 500 dólares a todos los propietarios de viviendas radicados en la ciudad.

Vivienda para retener empleados

Después del agua, Calvo considera que el segundo gran problema de la Ciudad es la retención de empleados, especialmente policías y bomberos.

Su solución no pasa únicamente por aumentar salarios, la idea es utilizar terrenos municipales para desarrollar vivienda destinada a empleados públicos.

“Queremos usar los terrenos de la Ciudad para crear vivienda y no tener que tocar necesariamente los fondos para aumentos salariales”, explicó.

El proyecto aún está en fase inicial, pero podría anunciarse formalmente en las próximas semanas.

El objetivo es reducir el alto costo de entrenar personal constantemente a personal nuevo y mejorar retención laboral.

Menos jefes, más control

En nuevo alcalde también reorganizó el organigrama de su administración. Explico que redujo de 27 a 12 las personas que le reportan directamente.

“Antes había 17 directores y otros 10 directores más. Eso no era eficiente. Supervisar 12 es mucho más manejable que supervisar 27”.

El edil afirmó que esa reorganización responde a uno de sus tres pilares: reforma, integridad y progreso.

“Cada dólar que entra a la ciudad tiene que usarse correctamente. Hoy tengo una visibilidad que alcaldes anteriores no tenían”, sostuvo.

Bryan Calvo Hialeah alcalde Hialeah una ciudad abiertas para propietarios de negocios. CESAR MENENDEZ DLA

Negocios, permisos y una ciudad más abierta

Hialeah recientemente fue destacada por la plataforma digital financiera Wallethub como una de las mejores ciudades para invertir en pequeños negocios.

Calvo quiere aprovecharlo. Y explicó desde su llegada a la alcaldía realizó ya un encuentro con más de 70 empresarios locales en el ayuntamiento y prometió agilizar permisos y resolver barreras burocráticas.

“Queremos que más negocios vengan y que los que están aquí puedan mantenerse abiertos”. Parte del problema pasa por la existencia de moratorias de las plantas de bombeo de agua, cuya consecuencia es que frenan nuevas aperturas de negocios. Calvo dijo que la Ciudad había identificado en la auditoria ordenada por él ocho zonas afectadas. Una ya había sido resuelta y espera solucionar las restantes antes de fin de año.

Efectivamente, la auditoría del sistema de agua sostiene que, a inicios de 2025, Hialeah tenía 26 estaciones de bombeo bajo moratoria de construcción, lo que representaba cerca de una cuarta parte de la ciudad. Estas moratorias limitan la apertura de nuevos negocios y desarrollos al no poder conectarse al sistema de agua y alcantarillados. El informe, que el alcalde compartió con este medio, señala que, tras realizar los trabajos de rehabilitación, certificación y cumplimiento en las cuencas y estaciones de bombeo, esa cifra se redujo a solo ocho. La prioridad, explica el documento, fue intervenir en las zonas comerciales más afectadas para permitir nuevas conexiones al sistema, con la meta de eliminar por completo todas las moratorias durante el año calendario 2026.

En este contexto, el alcalde planteó que estudia implementar un sistema tecnológico para mejorar la atención al público, que será más ambicioso que el nuevo chatbot del Departamento de código implementado por la Ciudad de Miami.

“Lo de Miami no es ni el 5% de lo que queremos hacer aquí”, afirmó.

Hialeah ante una Cuba libre

Como alcalde de la ciudad más cubana de Estados Unidos, Calvo cree que también deberá liderar el impacto de una eventual transición política en Cuba. No solo se refirió a las celebraciones. Reconoció haber sostenido reuniones privadas con líderes religiosos, sectores económicos y actores vinculados al desarrollo médico y humanitario para tratar el tema cubano.

“En los primeros días después de un cambio de gobierno vamos a poder empezar a dar buen alivio”. Pero aclaró que hoy la prioridad sigue siendo presionar para que ese cambio ocurra.

¿Y la demanda contra The Rip?

Al preguntarle sobre utilidad sobre su polémica propuesta de estudiar acciones legales contra la película The Rip, por usar a Hialeah en una narrativa criminal ajena a la realidad de la ciudad afirmó que sigue técnicamente viva.

“Lo miré desde el punto de vista de cómo traer dinero a la Ciudad”, se justificó, aunque reconoció que, por ahora, no hay demanda presentada, “pero tampoco está descartada”, insistió.

Cien días como alcalde

Calvo aseguró estar satisfecho. Dijo que Hialeah ya lidera donde antes iba a la zaga, en el alivio fiscal a los ancianos, en el task force de condominios, en la presión política sobre Cuba.

Por su parte, director de Parques y Participación Comunitaria, William Sánchez, también respaldó esa visión. “Estamos trabajando fuerte. Tenemos seis parques en proceso, mejoras en techos, luces, gimnasios y pronto habrá un anuncio importante con los Marlins”, adelantó.

Para Calvo, el mensaje es simple. “Hialeah ahora es líder. Eso fue lo que prometimos y eso es exactamente lo que estamos cumpliendo”. Con tres años y medio por delante, el alcalde no habló de legado todavía. Pero sus primeros 100 días dejan claro que su apuesta no es administrar por inercia, sino acelerar el progreso y el bienestar de la ciudad más cubana del EEUU.

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