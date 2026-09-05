Katy Perry habla sobre ruptura con Orlando Bloom y dice que Justin Trudeau es el amor de su vida

Katy Perry habla sobre la gira Lifetimes Tour en el Festival de Tribeca, en Nueva York.

MIAMI.- Katy Perry reflexionó sobre su ruptura con Orlando Bloom y su actual relación con Justin Trudeau, quien dice es el amor de su vida.

La cantante estadounidense atribuye a su gira Lifetimes Tour el haberse reencontrado consigo mismo y el haber encontrado al exprimer ministro canadiense, su actual pareja, con quien inició una relación luego de haber atravesado un difícil periodo tras la separación del actor británico.

"El año pasado fue realmente duro. Aprendí a retomar mi propósito. Y recibí el mejor regalo gracias a esta gira: conocí al amor de mi vida", dijo Perry a People.

Sobre la gira, que comenzó en abril de 2025, añadió: "Mucha gente decía que no podría hacerlo y me criticó duramente... pero lo logré. Algunos piensan: qué vergüenza ajena, qué horror. ¡Pero yo estoy viviendo mi maldita vida al máximo!".

Lifetimes Tour llevaba unos meses en marcha cuando Perry y Bloom, su entonces prometido, anunciaron su separación.

La cantante recordó que se encontraba en Australia cuando se difundió la noticia en julio del pasado año.

"Probablemente fue el momento más difícil. Mis amigos estaban juntos en casa. Yo lloraba y me sentía muy lejos. Pero entonces mis ángeles entraron en acción. Realmente estuvieron ahí para mí", declaró a la revista.

Perry y Trudeau fueron vistos juntos por primera vez ese mismo mes. Pero confirmaron la relación en octubre cuando celebraron el cumpleaños 41 de la cantante en París.

"Conocí a Justin durante una gira y, después, las cosas cambiaron", dijo.

Perry contó que había hecho una lista de lo que quería atraer a su vida, incluido el "amor verdadero".

"Creo que es en ese punto donde nos encontramos", afirmó sobre la relación con Trudeau, quien se separó en 2023 de Sophie Grégoire tras 18 años de matrimonio. La expareja tiene tres hijos en común: Xavier James, Ella-Grace y Hadrien.

Asimismo, Perry afirmó que las cosas suceden por una razón.

"No me habría quedado en una relación durante nueve años si no hubiera habido cosas realmente importantes que aprender. Cada relación es una lección, ¿verdad? Tuve que dejarla atrás para poder seguir adelante. Siempre quise un amor épico y legendario; se lo comentaba a mi terapeuta: todo en mi vida es épico, pero esto era como la pieza que faltaba en el rompecabezas... y entonces apareció".

Katy Perry y Orlando Bloom se separaron después de 10 años juntos y una hija en común, Daisy Dove, de 9 años. Esta es la primera vez que la cantante habla sobre la separación del padre de su hija, aunque se especuló que lo hizo anteriormente a través de la canción Bandaids.

“Te lo juro por Dios, lo intenté. No dejé piedra sin remover. No es lo que hiciste, es lo que no hiciste. Estabas ahí, pero a la vez no”, dice parte de canción. “Me acostumbré tanto a que me decepcionaras. Ya no sirve de nada enviar flores. Me digo a mí misma que cambiarás, pero no lo haces. Solo pongo curitas en un corazón roto”, reza la letra.