Película francesa aborda la vida en un centro psiquiátrico para adolescentes

VENECIA.- Tentativas de suicidio, esquizofrenia, bulimia... En "15/18", en competición en Venecia, el director francés Cédric Kahn presenta el día a día de una unidad psiquiátrica para adolescentes.

La película, donde gran parte del elenco son actores debutantes, muestra a 12 jóvenes, todos ellos aquejados de distintos trastornos mentales y procedentes de entornos sociales y familiares diversos.

Entre ellos destaca Lucia, de 17 años y que pasa muchas temporadas en el centro debido a su trastorno de la personalidad. Otra chica, Eloïse, está internada desde hace cuatro meses por problemas alimentarios.

Cuando un nuevo paciente, Enzo, entra en la institución, el frágil equilibrio del servicio salta por los aires.

Kahn, de 60 años, quería desde hacia tiempo dedicar un largometraje a la psiquiatría. Y aunque intentó tratar el tema en varias ocasiones, sólo logró hacerlo cuando se acercó a él a través de los jóvenes.

"Cuando llegué a los adolescentes, algo se desbloqueó para que pudiera hablar de ello. Ante este tema tan extremadamente trágico, duro, también veía la posibilidad de hacer una película muy orgánica, muy viva, con destellos de luz", explicó en una entrevista con AFP el director, que también es actor.

Él y la guionista Kahina Le Querrec pasaron mucho tiempo en unidades psiquiátricas para menores para preparar el proyecto.

Para encontrar a los intérpretes se hicieron castings improvisados, en la calle o delante de institutos.

"Ese era el concepto de la película, tomar a gente que nunca hubiera actuado", dijo el cineasta. "No buscábamos a actores, buscábamos también conexiones de carácter [...] Quería mantener la espontaneidad".

FUENTE: Con información de AFP