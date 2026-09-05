Éfeso, la magnificencia de griegos y romanos, y cómo visitar el sitio hoy

Ilustración de lo que fue Éfesos en tiempos de la Roma clásica.

Ilustración de lo que fue Éfesos en tiempos de la Grecia clásica.

Visitar hoy las ruinas de Éfeso nos ayuda a comprender el mundo mediterráneo antiguo, no solo por la espectacularidad de sus vestigios, sino porque el sitio permite apreciar cómo una gran ciudad evolucionó a lo largo de miles de años.

Ubicada en la actual Turquía, en el extremo noroeste de la península de Anatolia, cerca de lo que fue Troya, Éfeso fue mucho más que una antigua ciudad griega. Las evidencias arqueológicas revelan una historia de asentamientos extraordinariamente prolongada en la zona, que se remonta al período Neolítico.

En el montículo de Çukuriçi, situado al sur de la antigua ciudad, los arqueólogos han encontrado evidencias de ocupación humana que datan del séptimo milenio a.C.

Los historiadores coinciden en que, a lo largo de los siglos, Éfeso evolucionó a través de los períodos anatolio, griego, helenístico, romano y cristiano, dejando como legado un complejo paisaje arqueológico.

Época de la Grecia clásica

Durante la época de la Grecia clásica, Éfeso se convirtió en una de las doce ciudades de la Liga Jónica. Su ubicación cerca de la desembocadura del río Caístro —el actual Küçük Menderes— contribuyó a transformarla en un importante centro comercial y religioso.

“El santuario de Artemisa, cuyos orígenes se remontan a una diosa anatolia, llegó a convertirse en uno de los centros religiosos más influyentes del mundo antiguo”, explicó el guía turístico Ecir. El monumental Templo de Artemisa, terminado en el siglo VI a.C., se convirtió en una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y atrajo a peregrinos procedentes de todo el Mediterráneo. Hoy apenas quedan las ruinas.

La ciudad entró en otro capítulo decisivo en el siglo IV a.C., cuando Lisímaco, uno de los generales de Alejandro Magno, estableció una nueva Éfeso más hacia el oeste. El traslado no fue simplemente una decisión política. Las investigaciones arqueológicas y geológicas muestran que la línea costera se desplazaba gradualmente hacia el oeste a medida que el río Caístro depositaba sedimentos en el antiguo golfo. Éfeso y sus puertos tuvieron que trasladarse repetidamente a medida que el propio paisaje cambiaba.

Dominio romano

Más tarde, Éfeso quedó bajo control romano y, en el año 133 a.C., se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia. La ciudad prosperó hasta convertirse en una de las más grandes y ricas del Mediterráneo oriental.

Los restos monumentales que pueden contemplarse hoy —entre ellos la Biblioteca de Celso, el Gran Teatro, el Templo de Adriano y las Casas de la Terraza— reflejan la riqueza, sofisticación y planificación urbana de la Éfeso romana.

El Gran Teatro podía albergar a miles de espectadores, mientras que la Biblioteca de Celso se convirtió en uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad.

Cristianismo

Éfeso también ocupa un lugar destacado en la historia del cristianismo. “La ciudad está vinculada al ministerio de San Pablo y es mencionada en una de las epístolas paulinas”, comentó el guía turístico. También fue una de las siete iglesias de Asia mencionadas en el Libro del Apocalipsis.

Los restos arqueológicos y los registros históricos dan testimonio de la creciente importancia cristiana de la ciudad, entre ellos la Iglesia de María y la Basílica de San Juan. Dos importantes concilios de la Iglesia cristiana primitiva se celebraron en Éfeso, en los años 431 y 449.

Decadencia

Los arqueólogos consideran que el declive de Éfeso no puede atribuirse a un solo acontecimiento. El ataque de los godos en el siglo III representó un duro golpe, pero la ciudad continuó existiendo y transformándose durante siglos.

Uno de los factores más importantes que determinaron su eventual decadencia fue de carácter ambiental: el río Caístro continuó depositando enormes cantidades de sedimentos en el puerto.

“Los estudios científicos de los sedimentos del puerto indican que las inundaciones hicieron mucho daño, mientras que el desplazamiento hacia el oeste de la desembocadura del río aceleró el proceso”, explicó el guía turístico.

La transformación fue profunda. La ciudad, que alguna vez dependió del comercio marítimo, perdió gradualmente su conexión directa con el mar. Lo que había sido un puerto activo se convirtió en un paisaje arqueológico rodeado de tierra.

En muchos sentidos, la transformación de la línea costera es tan importante para la historia de Éfeso como sus emperadores, templos y monumentos.

Hoy

Éfeso es hoy uno de los sitios arqueológicos más extraordinarios del mundo. Más de un siglo de excavaciones ha permitido descubrir no solo grandes monumentos, sino todo un paisaje urbano antiguo, ofreciendo a investigadores pistas sobre la arquitectura, el comercio, la religión y la vida cotidiana.

Arqueólogos austríacos realizan investigaciones sistemáticas en Éfeso desde 1895, y las excavaciones continúan generando nuevos descubrimientos.

En 2015, Éfeso fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para visitantes, las columnas que han sobrevivido al paso del tiempo, las calles de mármol, los teatros y las fachadas monumentales ofrecen una impresionante visión de la antigua grandeza de la ciudad.

Para los arqueólogos, sin embargo, Éfeso representa algo aún más significativo: “Un extraordinario registro de cómo la civilización humana se adaptó a los cambios políticos, las transformaciones religiosas y la constante remodelación del entorno natural”, destacó el anfitrión del sitio.

Cómo visitar Éfeso

Se puede viajar a Esmirna por vía aérea o terrestre y realizar una excursión de un día a Éfeso. Una excursión organizada desde Estambul en avión es la opción más práctica.

Por lo general, estas excursiones incluyen los vuelos, el transporte entre Esmirna y Éfeso, la entrada al sitio y un guía, lo que permite conocer los principales monumentos sin tener que organizar cada tramo del viaje de manera independiente.