PARIS.- El dúo francés de música electrónica Justice explica que el éxito de "Flower in a hurricane", que los llevó a lo más alto de la lista mundial de reproducciones de Spotify, logra captar el alma del videojuego "Grand Theft Auto".
El dúo francés de música electrónica Justice explica que el éxito de "Flower in a hurricane" logra captar el alma del videojuego "Grand Theft Auto"
PARIS.- El dúo francés de música electrónica Justice explica que el éxito de "Flower in a hurricane", que los llevó a lo más alto de la lista mundial de reproducciones de Spotify, logra captar el alma del videojuego "Grand Theft Auto".
Los músicos, que se dieron a conocer a nivel internacional en los años 2000 con "D.A.N.C.E." o "Genesis", compusieron la banda sonora de la nueva entrega de la saga de crímenes y gánsteres, "GTA VI", que está arrasando con todos los récords.
"Cuando [el estudio estadounidense] Rockstar recibió el primer demo del título, nos dijeron que realmente condensaba el espíritu de GTA en tres minutos", afirman los músicos a AFP en una entrevista por videollamada el jueves.
En "Flower in a hurricane" "estamos ante un caso perfecto de sinergia entre la música y su soporte: por eso gusta tanto a la gente", añade el dúo francés, formado por Xavier de Rosnay y Gaspard Augé.
El título, una colaboración con la estadounidense SZA y los australianos Tame Impala y King Gizzard & the Lizard Wizard, está a punto de alcanzar los 90 millones de escuchas en Spotify.
Justice, figura destacada de la llamada French Touch y que cuenta con tres Grammy Awards, fue contactado por Rockstar hace varios años "cuando el desarrollo del juego estaba bastante avanzado y sobre todo el guión".
El dúo asegura que el estudio, que dedicó más de ocho años al desarrollo del título, no les impuso ninguna limitación.
"Teníamos unas directrices muy amplias y al mismo tiempo muy difíciles de respetar, que eran: 'tiene que ser divertido'. Pero en cuanto a estilos, a decisiones estéticas, éramos completamente libres", explican. "De todas formas, si algo no funcionaba, todos lo sentíamos. Y cuando funcionaba, también lo notábamos".
Para ello, "había que seguir el arco narrativo general, es decir, la relación entre los dos protagonistas, con su entorno y con los crímenes. Teníamos que conocer cada ramificación de cada misión y preparar la música para que todas las posibilidades quedaran cubiertas", agregan.
El álbum oficial, "Grand Theft Auto VI: Original Score", que incluye una treintena de temas, sale a la venta el 11 de diciembre.
"GTA VI", cuyo lanzamiento estuvieron esperando sus fans más de una década, recaudó más de 3.790 millones de dólares en 24 horas, según Take-Two, la casa matriz de Rockstar, coronándolo en la industria global del entretenimiento.
El título está protagonizado por Jason y Lucía, una pareja que intenta sobrevivir y abrirse camino en "Vice City", una emulación de Miami.
FUENTE: Con información de AFP