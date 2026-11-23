Captura de pantalla cedida por Rockstar Games de una intervención policial en Vice City, durante una escena del videojuego Grand Theft Auto VI.

MIAMI.- El videojuego Grand Theft Auto VI, ambientado en una versión ficticia de Miami, incluye una emisora oculta de música haitiana conducida por el rapero Kodak Black, más de dos décadas después de que otra entrega de la saga indignara a la comunidad haitiana.

La emisora, 'The Sniper of La Perle', está presentada por el DJ y productor haitiano Michaël Brun y reúne 22 canciones de artistas haitianos o de origen haitiano como Kodak Black, Wyclef Jean, Emeline Michel y Carimi, según los créditos oficiales del juego.

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Es una de las dos emisoras que esconde el título y se desbloquea al encontrar cuatro carteles en La Perle, un barrio ficticio inspirado en la Pequeña Haití de Miami, según detalló el diario Miami Herald.

Brun, que trabajó en secreto durante años con Kodak Black en el proyecto, contó al periódico que quería acercar la cultura haitiana a jugadores de todo el mundo con una selección que va del 'konpa' y el 'rabòday' al rap en criollo.

En Grand Theft Auto: Vice City (2002), situado en el Miami de los años ochenta, los haitianos aparecían como una banda criminal y un personaje instaba a matarlos, lo que desató protestas de la diáspora haitiana en EEUU y una demanda en Florida.

Take-Two Interactive, la empresa matriz de la desarrolladora estadounidense Rockstar Games, dijo en diciembre de 2003 ser consciente del dolor y la ira de la comunidad haitiana y anunció que eliminaría esas frases de las copias posteriores.

La sexta entrega de la saga, en la que el jugador encarna a delincuentes, salió a la venta el jueves pasado y vendió por valor de 3.790 millones de dólares en su primer día, un récord para cualquier producto de entretenimiento, según estimaciones de Take-Two.

Rockstar pagó además las entradas, gratuitas y sorteadas entre el público, del concierto en la Pequeña Haití por el décimo aniversario de BAYO, el festival de cultura haitiana fundado por Brun, según anunció el DJ en la red social X.