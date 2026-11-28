Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025.

MIAMI.- El Día de Acción de Gracias volvió a reunir a familiares y amigos en torno a la mesa, y las celebridades no dejaron pasar la oportunidad de compartir con sus seguidores algunos momentos de esta celebración. A través de las redes sociales, figuras del entretenimiento mostraron cómo disfrutaron Thanksgiving, entre cenas especiales, fotografías familiares, preparativos culinarios y mensajes de agradecimiento, según ha documentado la prensa especializada.

Jennifer López fue una de las artistas que compartió la celebración junto a sus seres queridos. La cantante y actriz publicó fotografías rodeada de su familia y expresó su agradecimiento por el amor que recibe. Días antes, durante una aparición en el programa de Drew Barrymore, había confesado que su mayor deseo era tener en casa a sus mellizos, Max y Emme, quienes estudian en la universidad.

Por su parte, Gisele Bündchen publicó una serie de fotografías familiares en las que apareció junto a su pareja, Joaquim Valente, su hijo menor y sus otros dos hijos, Benjamin y Vivian, fruto de su anterior matrimonio con Tom Brady. La modelo acompañó las imágenes con una reflexión sobre la importancia de reconocer las cosas buenas de la vida y cultivar la gratitud todos los días.

El amor también estuvo presente en la celebración de Gwen Stefani y Blake Shelton, quienes publicaron una fotografía juntos para desearles un feliz Día de Acción de Gracias a sus seguidores. Shelton aprovechó la ocasión para agradecerles el cariño y el apoyo que reciben del público.

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Mientras tanto, Paris Hilton compartió imágenes junto a sus dos hijos y reflexionó sobre la maternidad y la posibilidad de crear nuevas tradiciones familiares. La empresaria confesó sentirse agradecida por la vida que ha construido y por la oportunidad de descubrir el mundo a través de los ojos de sus pequeños.

En otra parte de Hollywood, Jada Pinkett Smith mostró los preparativos de la cena en su hogar, con una mesa especialmente decorada para recibir a sus seres queridos. La actriz acompañó la publicación con un mensaje de buenos deseos y agradecimiento para sus seguidores.

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Lizzo celebró en Houston, su ciudad natal, donde participó como gran mariscal del desfile 77 de Acción de Gracias. La cantante también tocó la flauta durante el evento y recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde John Whitmire.

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Así, entre reuniones familiares, escapadas a la playa y mensajes de agradecimiento, los famosos celebraron una de las fechas más significativas del calendario estadounidense, compartiendo con sus fans algunos momentos de su vida lejos de los reflectores.