El filme "Blink Twice" de Zoë Kravitz llega a las salas de cines

No es que no sea divertido verlo aquí, especialmente porque Channing Tatum es tan encantador y simpático en el papel. Blink Twice es un gran cambio para él como actor y aún más grande para Kravitz, su compañera de vida, como directora y coguionista de esta película elegante, ambiciosa y bulliciosa que parece aspirar a ser un Get Out con temática de género o un thriller de la era #MeToo con ecos de Promising Young Woman.

Y Kravitz casi lo consigue. Con la ayuda de un elenco excelente, ofrece una cinematografía sorprendentemente segura y descaradamente entretenida, hasta que todo parece desmoronarse en un lío de narración porosa. El problema no es la intrusión repentina de sangre, esta es una película de terror. Es el súbito alejamiento de la lógica. Tal vez no puedas apartar la mirada, pero, a diferencia de las películas de Jordan Peele o Emerald Fennell antes mencionadas, tampoco podrás explicar lo que viste necesariamente.

Sin duda es una diversión crepitante, hasta que no lo es, que es una forma bastante acertada de describir la experiencia que Frida (Naomi Ackie en una interpretación excelente) tiene. Frida, una camarera que diseña arte en uñas, vive en un apartamento en ruinas con su compañera de cuarto Jess (Alia Shawkat). Cuando las dos consiguen un trabajo de camareras en un evento de recaudación de fondos, planean ponerse hábilmente vestidos ceñidos a mitad de camino para poder mezclarse con los invitados adinerados.

Resulta que es una recaudación de fondos para la empresa de Slater, y cuando Frida tropieza, es el propio multimillonario quien la ayuda a levantarse. Él le presenta a sus amigos, y pronto, Frida y Jess no pueden creer su suerte: están en el avión de Slater, de camino a su Isla de la Fantasía.

El agua es espumosa. El champán también lo es. Los armarios de Frida y Jess están llenos de ropa de resort en un elegante color blanco, que coincide con los que se dan a las otras invitadas: las poco confiables y / o drogadas Camilla y Heather, y Sarah, de nariz y codos afilados, quien tiene los ojos puestos en Slater y, por lo tanto no le agrada Frida. (Sarah, interpretada por Adria Arjona, es fácilmente la actuación más convincente de la película).

La comida, preparada por el amigo de Slater, Cody (Simon Rex), es impecable. (Sus otros amigos son interpretados por Christian Slater, Haley Joel Osment y Levon Hawke, y su terapeuta por Kyle MacLachlan). El alcohol es abundante, las sábanas son suaves y también hay drogas, que se pueden usar “con intención”, según Slater, sea lo que sea que eso signifique. Los días son largos, las noches son más largas, y pronto nadie sabe qué día es.

Pero, ¿por qué exactamente? Bueno, todos los teléfonos fueron confiscados a su llegada por Stacy, la boba asistente de Slater, interpretada por Geena Davis en un papel que la deja algo infrautilizada (y nunca se debe infrautilizar a Geena Davis). Algo más profundo parece estar en juego. Estamos tratando de evitar revelaciones, pero como Jess le dice a Frida, “Algo anda mal con este lugar”.

Eso sería bastante fácil de averiguar con sólo mirar los rostros extrañamente aterradores de los trabajadores del resort (tonos de Get Out) que seguramente están ocultando algo. Además: ¿por qué Frida tiene suciedad debajo de las uñas? ¿Y qué pasó con una mancha roja en su vestido? Están pasando cosas raras.

A pesar de esto Frida está enojada porque Jess parece tener ganas de irse. Están en una isla preciosa, y alguien importante la está cortejando. “Por primera vez en mi vida estoy aquí y no soy invisible, así que por favor”, le reprende a su amiga.

Y así continúa la pretensión, esa pretensión, familiar en la era de Instagram, de pasar siempre un buen rato. —¿Te lo estás pasando bien? Slater pregunta más de una vez. “¡Sí!”, dice Frida, menos convincente a medida que pasa el tiempo.

Y cuando todo se ha convertido en un caos sangriento, alguien todavía sugiere, inquietantemente: “Hay una versión de esto en la que todos lo estamos pasando bien”.

Hay un trasfondo más profundo aquí. Las mujeres, ha postulado Kravitz, siempre se espera que sonrían, jueguen el juego, finjan que la están pasando bien y, dice, que “olviden” las cosas malas. Y así, el olvido es un elemento destacado en su película, uno que no vamos a estropear.

En cualquier caso, hay una versión de la película de Kravitz en la que todos nos lo pasamos muy bien, la mayor parte, en realidad. Solo necesita pegar el aterrizaje. Todos estaremos ansiosos por ver qué viene después.

Blink Twice, un estreno de Amazon/MGM, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por su fuerte contenido violento, agresión sexual, uso de drogas, algunas referencias sexuales y diálogos. Duración: 103 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

