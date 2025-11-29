El mundo vive una época "fascinante" pero "aterradora", dice escritor francolibanés

El novelista y ensayista Amin Maalou fue galardonado con el Premio Literatura en Lenguas Romances, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

GUADALAJARA.- Con el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la biotecnología, la humanidad vive su época "más fascinante" pero también "desconcertante, a veces incluso aterradora", advirtió este sábado en México el escritor francolibanés Amin Maalouf.

El novelista y ensayista fue galardonado con el Premio Literatura en Lenguas Romances que otorga la Feria Internacional del Libro (FIL) de la ciudad mexicana de Guadalajara (oeste), considerada una de las más importantes en lengua hispana.

El jurado de la FIL reconoció la obra de Maalouf, uno de los escritores en francés más importantes de la actualidad, por "explorar con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno".

Tras recibir el reconocimiento, Maalouf, nacido en Beirut en 1949, se declaró asombrado de que los avances tecnológicos le permitan tener todo el "conocimiento del universo" al alcance de sus dedos o de poder participar en conferencias internacionales desde su habitación o de ver a sus hijos y nietos en una videollamada al otro lado del planeta.

Pero también percibe amenazas. "Asistimos a una nueva carrera armamentista, con instrumentos cada vez más sofisticados; sé que existen riesgos de descontrol asociados a las nuevas tecnologías, ya sea la inteligencia artificial, cuyo rumbo futuro y grado de dominio nadie puede prever con certeza, o las biotecnologías", dijo.

Estos avances, añadió, podrían poner en "peligro" la "supervivencia" de la especie humana, por lo que se requiere de estar vigilantes, ser responsables y considerar el bien común.

"Por desgracia, no es eso lo que vemos ahora", dijo. Hay "una regresión del universalismo, una regresión de la democracia, una regresión del Estado de derecho. Y esto ocurre en todo el planeta".

Ante semejante panorama, el autor de novelas como León Africano y La roca de Tanios, llamó a la humanidad a acelerar la "evolución" de las mentalidades y hacer de los avances científicos un "instrumento de liberación, y no de sometimiento".

En la ceremonia de premiación, el ministro mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, aplaudió al francolibanés por defender "el universalismo, el valor inmenso de la convivencia entre culturas" en momentos en que los "supremacistas" amenazan las libertades.

Este premio, dotado con 150.000 dólares, fue entregado en la ceremonia inaugural de la FIL que se celebra desde sábado hasta el 7 de diciembre con la participación de más de medio centenar de autores y con la ciudad de Barcelona como invitada de honor.

FUENTE: AFP