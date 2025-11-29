Sebastián Yatra anuncia recorrido por Latinoamérica con nueva gira

MIAMI.- Sebastián Yatra anuncia la esperada etapa latinoamericana de la gira Entre tanta gente , un recorrido que celebra la música como un punto de encuentro humano, íntimo y único entre el artista y su público.

El artista ganador del Latin Grammy vuelve a los escenarios de Latinoamérica luego de cuatro años, listo para reconectar con el público que lo ha acompañado desde sus inicios. Con fechas confirmadas en Argentina , Chile y Colombia , esta nueva etapa de la gira promete una experiencia cercana.

Tras un verano inolvidable en el que recorrió 16 ciudades de España por festivales y escenarios icónicos, Sebastián Yatra lleva ahora su energía y evolución artística al continente que vio nacer su carrera.

Entre tanta gente tour trasciende la idea convencional de concierto: cada show se convierte en una pausa necesaria para mirarnos, sentir y recordar por qué la música nos une.

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír… y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, expresó Yatra a través de un comunicado.

En cada presentación, Sebastián no solo canta: se acerca al público, escucha sus historias, da espacio a lo inesperado. La emoción se mezcla con risas, momentos improvisados y confesiones espontáneas que hacen que cada show sea único.

Este anuncio llega acompañado de su nuevo sencillo LA FKN VIBRA, en colaboración con el mexicano Xavi, que marca un punto de inflexión en su camino creativo. Con ritmo de reguetón y una letra que captura la energía de una noche entre amigos, el tema refuerza la visión de Yatra en esta nueva etapa: una conexión más honesta con la vida y su audiencia, apostando por música que refleja lo espontáneo.

El tema forma parte de Milagro, su nuevo álbum de estudio, apostando por un show que se siente como una conversación más que un espectáculo. Más que una gira, Entre tanta gente es una invitación a celebrar lo humano, lo colectivo y esa alegría de vivir que Yatra ha puesto en el centro de esta fase creativa.