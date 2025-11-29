sábado 29  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

Exposición en Miami explora tensión entre lo real y lo fantástico

La exposición Tránsito de luz, del artista mexicano Fidel García, se puede visitar en García Art Gallery, en Coral Gables, a partir del 9 de diciembre

Obra del artista Fidel García.&nbsp;

Cortesía/ Garcia Art Gallery
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una exposición del artista mexicano Fidel García explora la tensión entre lo corpóreo y lo espiritual, lo real y lo fantástico, empleando la figura humana, el color y la luz como vehículos de energía emocional y trascendencia.

La muestra Tránsito de luz se puede visitar en García Art Gallery, en Coral Gables, a partir del 9 de diciembre, a las 5 pm.

García es un artista visual autodidacta de Puebla, quien desarrolla una práctica pictórica que se mueve entre el realismo figurativo y la abstracción expresiva. Su lenguaje visual combina rigor técnico, gesto expresivo y experimentación constante, logrando un equilibrio entre estructura y espontaneidad que invita al espectador a la introspección.

Bajo la curaduría de Luis Gómez, esta exhibición busca mostrar la calidad expresiva del artista en cuyas creaciones resalta la fuerza en la forma y el color.

“Cuando las figuras humanas emergen dentro de mis pinturas, transmiten emociones y reflexiones sobre lo que percibo como la odisea del ser humano, invitando al espectador a conectar de manera intuitiva con la experiencia vital que cada obra propone”, expresó Gómez.

Garcia, prefiere la figura femenina ya que le atrae por su candor y su naturaleza receptiva.

“Busco que la abstracción —como energía masculina— interactúe con las figuras femeninas, otorgándoles significado y profundidad, en un equilibrio que recuerda al yin y al yang.”

“Aunque también trabajo con figuras masculinas, estas ocupan un lugar más limitado, dejando que lo femenino conserve el protagonismo simbólico en mis narrativas visuales.”

Sus obras más recientes combinan acrílico y óleo sobre tela, un lenguaje plástico que le permite expresar matices y texturas con libertad.

En su pintura frecuentemente dibuja mujeres aladas, que simbolizan un estado de conciencia elevado, que trasciende la materialidad y ofrece una visión del verdadero ser, conectando lo espiritual y lo tangible dentro de cada composición.

A lo largo de más de cuatro décadas, García ha consolidado una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional, con exposiciones en museos y galerías de México, Estados Unidos, España y China.

Su obra ha recibido premios y reconocimientos desde temprana edad, incluyendo el Premio Nacional Guadalupana (1981), el Primer Lugar en el Salón de la Acuarela (2012) y encargos oficiales del Gobierno de Puebla para retratos de gobernadores estatales. Su presencia internacional se ha notado a través de exposiciones en museos de Arkansas, California, Florida y Carolina del Norte, así como en ferias de arte contemporáneo en Los Ángeles, Nueva York y Shanghái.

Ubicada en 102 Giralda Ave., en Coral Gables, Garcia Art Gallery abre al público de martes a sábado, de 11 am a 6 pm.

Visite fidelgarciagallery.com para más información.

