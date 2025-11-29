La FIL de Guadalajara abre con reivindicación del libro y Barcelona como invitada

La Feria del Libro de Guadalajara se celebra hasta el 7 de diciembre.

GUADALAJARA.- La 39 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara abrió este sábado con una reivindicación y defensa del papel del libro, la palabra, la literatura y la lectura en la sociedad actual, y con la entrega al escritor Amin Maalouf del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, en la edición en que Barcelona es la invitada de honor.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ha afirmado que la capital catalana es una ciudad de libros y rosas como lo es Guadalajara, y la ha erigido como "guardián del mundo de los libros" en un mundo digitalizado que puede poner en cuestión la creación.

"El cementerio de los libros perdidos siempre estará en Barcelona", dijo Collboni en referencia a la obra de Carlos Ruiz Zafón, y aseguró que los libros están vivos en ella y que quiere seguir siendo epicentro de la edición en castellano y catalán.

Collboni ha dicho es un "honor y una gran responsabilidad" ser la invitada de honor de la FIL, destacó el amplio programa que presenta la ciudad, destacando al escritor Eduardo Mendoza y al cantautor Joan Manuel Serrat, y ha agradecido el papel de México con el exilio catalán, país del que ha recordado que no reconoció la dictadura franquista.

El gobernador de Jalisco

El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reivindicó la importancia de la educación, y ha definió a Barcelona como un "pilar cultural".

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Causabón, trasladó el afecto de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a la FIL, y destacó el "gran evento cultural de libertad" que supone la feria en el contexto mundial actual.

Un espacio plural

La rectora general de la Universidad de Guadalajara --organizadora de la FIL--, Karla Alejandrina Planter Pérez, resaltó que la feria es un "espacio plural", y revindicó el papel de la escritura y la lectura en el mundo actual y el regreso de la barbarie: "Leer es un acto cívico de primer orden".

Asimismo, celebró la presencia de Barcelona como invitada de honor con sus libros y la fuerza de su historia: "Barcelona será noticia desde aquí y nos nutrirá con sus letras, su arte, su cine y su folklore".

Los libros conversan

El presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López, ha reivindicado el libro como "último refugio de la cultura libre", y un espacio de tenacidad en un momento de consumo inmediato y trinchera de lo incómodo.

"Los libros no gritan, conversan", dijo Padilla López, para quien la inteligencia artificial (IA) podrá reproducir formas pero no sentir el temblor de una verdad, y considera que proteger el libro es proteger la audacia intelectual.

Padilla López dijo que Barcelona es una ciudad construida "con libros, pensamiento, disidencia y ciudadanía", y subrayó el papel del ecosistema de bibliotecas barcelonés.

La directora de la FIL, Marisol Schulz, resaltó que Barcelona "viene con todo" a la FIL con sus autores literarios, su música, su dramaturgia, su creación artística y su gastronomía, y destacó el entusiasmo de la delegación.

La inauguración de la FIL de Guadalajara contó con dos premios Nobel: la de la Paz 1992 Rigoberta Menchú y el de Química 2009 Venkatraman Ramakrishan.

FUENTE: Europa Press