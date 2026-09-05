El poeta peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoamericano de Letras

CHILE.- El poeta, lingüista y escritor peruano Mario Montalbetti ganó el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2025, reconocido premio internacional que entrega anualmente la Universidad de Talca en Chile como homenaje al autor chileno.

La decisión del jurado internacional que confirió el galardón a Montalbetti fue unánime y sustentada en "la calidad, originalidad y consistencia de su obra literaria. Además, de la relevancia e influencia de su producción intelectual en el ámbito de la literatura y cultura iberoamericanas".

VIAJES Éfeso, la magnificencia de griegos y romanos, y cómo visitar el sitio hoy

LETRAS Escritora belga reflexiona sobre su nueva novela: "El amor no obedece a ninguna moral"

La instancia destacó también "la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea junto con el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra y cómo su producción ha fortalecido el patrimonio literario y cultural iberoamericano".

"Estoy realmente muy contento de ser parte de esta lista muy notable de galardonados por este premio", dijo el poeta peruano tras recibir el fallo del jurado.

Montalbetti agradeció a la Universidad de Talca y al comité y a la hospitalidad -afectiva también- "de una serie de amigos chilenos, intelectuales, poetas, que siempre me han demostrado. Porque creo que sin esa hospitalidad hubiera sido casi imposible llegar a este punto".

Nacido en Lima en 1953, Montalbetti es poeta, lingüista, ensayista y profesor del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Como poeta, inició tempranamente su trayectoria literaria y publicó su primer libro, Perro Negro, 31 poemas, en 1978.

Entre sus principales obras poéticas se encuentran Fin Desierto (1997), Llantos Elíseos (2002), Cinco segundos de horizonte (2005), Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano (2008) y Lejos de mí decirles, volumen de poesía reunida publicado en 2013.

Su bibliografía posterior incluye, entre otros títulos, Notas para un seminario sobre Foucault, El pensamiento del poema + Decoherencia y El lenguaje del poema.

Uno de los rasgos más reconocibles de su obra es precisamente la exploración del lenguaje como materia poética.

Su trabajo ha tenido también una dimensión editorial y crítica publicando artículos académicos sobre gramática formal en revistas especializadas y ha participado en proyectos vinculados con la literatura, la fotografía, la filosofía y la reflexión contemporánea sobre el poema.

El galardón ha sido anteriormente otorgado a escritores como Isabel Allende (2003), Javier Marías (2008), Juan Villoro (2012), Pedro Lemebel (2013), Raúl Zurita (2017), Cristina Peri Rossi (2019), Cristina Rivera Garza (2021), Samanta Schweblin (2022), Mariana Enríquez (2024) y Carmen Ollé (2025), entre otros.

La distinción fue creada en 2001 por iniciativa del Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina de la Universidad de Talca, para reconocer en el ámbito de la producción intelectual iberoamericana a "sus figuras más relevantes".

FUENTE: Con información de EFE