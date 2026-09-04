viernes 4  de  septiembre 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno de Avatar: Fuego y Ceniza de Disney en el teatro Dolby en Hollywood, California, el 1 de diciembre de 2025.

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno de "Avatar: Fuego y Ceniza" de Disney en el teatro Dolby en Hollywood, California, el 1 de diciembre de 2025.

AFP / Valerie Macon
Por Sofía Calvo

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Miley Cyrus anuncia nuevo álbum

Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al eliminar de los perfiles en redes sociales su apellido. Aunque la acción encendió las alarmas sobre un posible conflicto familiar, muchos internautas especularon sobre un posible lanzamiento, pues la artista también compartió un retrato.

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Fotografía cedida por Moulin Rouge The Musical - Broadway de un acto del musical Moulin Rouge! en Broadway, Nueva York (EE.UU.). El musical Moulin Rouge! baja el telón en Broadway este domingo después de 7 años en los que ha ganado 10 premios Tony, recaudado más de 381 millones de dólares y, de paso, se ha convertido en un símbolo de la resiliencia del sector teatral durante la pandemia de 2020.
TEATRO

"Moulin Rouge!" baja el telón en Broadway después de siete años

Y así fue. El martes 1 de septiembre, la exestrella de Disney y ganadora de un Grammy confirmó que su décimo álbum de estudio está listo para ver luz: BASS PERSUADES llegará a las plataformas musicales el 18 de septiembre.

La cantante agradeció a todos sus seguidores por apoyarla en cada una de las etapas de su carrera, la cual ha navegado por diversos estilos, reflejando su autenticidad y sin ajustarse a los estándares de la industria.

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Festival en honor a Dolly Parton

Muy pronto los fanáticos de Dolly Parton podrán unirse en un mismo espacio para recordar a la leyenda del country, puesto que la familia anunció que ya está en marcha la organización del Dolly Fest, un evento que reunirá a estrellas y busca homenajear a la fallecida cantautora.

Según los herederos de la artista, el festival siempre estuvo en sus planes, pero nunca pudo llegar a consolidarlo. Ahora, se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos, tanto en Nashville como en Londres, en 2027.

Originalmente, el DollyFest se celebraría en la capital de Tennessee y estaba previsto que se realizara el día de su cumpleaños en enero de este 2026, pero fue pospuesto debido a los diversos problemas de salud que padecía.

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William Levy y Jennifer Camacho habrían terminado

Al parecer el actor y la joven enfermera habrían puesto un punto final en la relación, según publicó TVNotas y luego difundieron otros portales de entretenimiento como Univision Famosos o Yahoo Vida y Estilo.

El detonante de las especulaciones del fin del romance fue que ambos dejaron de seguirse en redes sociales, al tiempo que eliminaron publicaciones juntos y mensajes con dedicatorias o declaraciones amorosas.

Según la revista mexicana de circulación nacional, que ha seguido de cerca el curso de la relación, la pareja habría roto hace unas semanas.

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Olivia Rodrigo recauda 20 millones con festival

La cantante Olivia Rodrigo recauda 10 millones de dólares con Daisy Chain Fields, un festival con un cartel enteramente femenino, y suma otros 10 millones de la Fundación Melinda French Gates para organizaciones benéficas de mujer e infancia.

Daisy Chain Fields, celebrado este fin de semana en California, fue todo un éxito de asistencia con 45.000 personas asistentes pese al sofocante calor.

Los fondos serán repartidos entre una serie de organizaciones dedicadas a promover el derecho al aborto y la infancia.

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Mark Ruffalo recibe apoyo tras acusaciones de Paramount

Más de 180 figuras de la industria, entre actores, directores y celebridades judías, firmaron una carta en defensa del actor estadounidense Mark Ruffalo, tras las acusaciones de antisemitismo de Paramount, después de que el interprete criticara la polémica fusión con Warner Bros. Discovery.

En el documento Ruffalo obtuvo el respaldo de figuras de peso de Hollywood como Joaquin Phoenix, Todd Haynes o la actriz Hannah Einbinder, una de las voces más críticas de la industria en posicionarse contra la intervención de Israel sobre el territorio palestino.

La controversia entre Ruffalo y el conglomerado de medios comenzó cuando el actor criticó públicamente la macrofusión propuesta entre Paramount y WBD, una operación colosal valorada en unos 111.000 millones de dólares, pero también acusó a la familia Ellison de ser cómplices del "genocidio" contra los palestinos.

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