sábado 5  de  septiembre 2026
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El actor Bruce Campbell revela qué tiempo le queda de vida tras diagnóstico de cáncer

Meses después de haber dado a conocer su diagnóstico de cáncer, el actor Bruce Campbell reveló que los médicos le pronostican unos cinco años de vida

El actor Bruce Campbell asiste a la New York Comic Con 2024.&nbsp;

El actor Bruce Campbell asiste a la New York Comic Con 2024. 

AFP
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Bruce Campbell, estrella de Evil Dead, contó novedades sobre su lucha contra el cáncer, reportó la prensa especializada luego de que el actor conversara con The Adam Carolla Show.

Meses después de revelar su diagnóstico, Campbell ahora dijo que es posible que solo le queden unos pocos años de vida.

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"Tengo un pronóstico de cinco años. Con el tipo de cáncer que padezco —del cual no quiero entrar en detalles—, la situación actual implica un plazo de cinco años", declaró al programa.

Cuando el presentador Adam Carolla le preguntó a Campbell si eso significaba que el pronóstico es que le quedan cinco años de vida, Campbell confirmó la noticia respondiendo: "Más o menos"

A pesar del desalentador panorama, el actor de 68 años ha decidido mantener el optimismo, señalando que los tratamientos podrían avanzar en los próximos cinco años. También se negó a caer en la "espiral del cáncer", explicando que evita los "grupos de apoyo" formados por personas que padecen los mismos problemas de salud.

"He decidido, muy concretamente, vivir con ello, no morir a causa de ello", afirmó.

El actor conocido por su papel en Burn Notice dio a conocer su diagnóstico en marzo. Aunque no especificó qué tipo de cáncer padece, señaló que era una afección "tratable, no curable", pero prefirió no dar más detalles a sus seguidores sobre su proceso médico.

"Publico esto porque, en el ámbito profesional, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones públicas, las convenciones y el trabajo en general deberán pasar a un segundo plano frente al tratamiento", escribió entonces en X. "Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder realizar la gira de promoción de mi nueva película, Ernie & Emma, este otoño".

Y fue precisamente para conversar sobre el fime que concedió una entrevista al programa.

Ernie & Emma se centra en Ernie (Campbell), un viudo que se propone esparcir las cenizas de su difunta esposa, Emma (Robin McAlpine), tal como ella había pedido.

Campbell reconoció que resultaba una extraña coincidencia haber rodado una película sobre el duelo en plena lucha contra su propia muerte.

"Es una coincidencia fascinante: una película sobre un hombre que esparce las cenizas de su esposa fallecida, realizada por alguien que se está muriendo".

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