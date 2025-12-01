lunes 1  de  diciembre 2025
El Pont Neuf de París homenajea a Christo y Jeanne-Claude

El artista explicó a AFP que, del 6 al 28 de junio de 2026, instalará una "caverna" de 120 metros de largo en el conocido puente, el más antiguo de la ciudad

El fotógrafo y artista callejero francés JR posa en su estudio de París el 26 de noviembre de 2025, presentando La Cueva del Pont Neuf, la obra que creará como homenaje a Christo y Jeanne-Claude.&nbsp;

El fotógrafo y artista callejero francés JR posa en su estudio de París el 26 de noviembre de 2025, presentando "La Cueva del Pont Neuf", la obra que creará como homenaje a Christo y Jeanne-Claude. 

AFP/Joel Saget

PARÍS.- El artista urbano francés JR transformará el Pont Neuf de París en una "caverna", en junio de 2026, un proyecto en homenaje a Christo y Jeanne-Claude, que envolvieron el famoso puente hace cuatro décadas.

JR, conocido por sus obras monumentales hechas sobre todo a partir de fotografías, explicó a AFP en su taller parisino que, del 6 al 28 de junio de 2026, instalará una "caverna" de 120 metros de largo en el conocido puente, el más antiguo de la ciudad.

Durante esos días, el puente permanecerá "accesible a todos, gratuito, día y noche", indicó el artista, de 42 años.

"En un proyecto como este, tengo que trabajar con ingenieros, con constructores. Tenemos que pensar en las estructuras, en las inclemencias del tiempo", agregó, en alusión a las dificultades de una obra tan colosal en un lugar tan expuesto como ese puente.

Se trata de "una obra inmersiva" en homenaje a la pareja de artistas Christo y Jeanne-Claude, conocidos por sus instalaciones temporales, con las que envolvían gigantescos edificios o cubrían extensas áreas.

Historia

En 1985, la pareja recubrió el Pont Neuf durante dos semanas, una obra faraónica para la que necesitaron 40.000 metros cuadrados de tela y que fue visitada por más de tres millones de personas.

Hace cuatro años, otro famoso monumento de la capital francesa, el Arco del Triunfo, fue envuelto durante unos días, en una obra póstuma de Christo y Jeanne-Claude, tras el fallecimiento de ella en 2009 y de él, en 2020.

JR, por su parte, también instaló recientemente varias obras gigantescas en París, en la pirámide del Louvre en 2019, y otra "caverna" en la ópera, en 2023.

FUENTE: AFP

