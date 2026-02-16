Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.

MIAMI.— El pintor cubano Fredy Villamil continúa ampliando su proyección internacional con su reciente participación en Art Capital , uno de los encuentros artísticos más prestigiosos de Europa, celebrado en el emblemático Grand Palais de París.

El pintor ha sido parte del Salon Comparaisons , un espacio que reúne propuestas contemporáneas junto a históricos salones como el Salon des Artistes Indépendants, el Salon des Artistes Français y el Salon Dessin & Peinture à l’Eau.

“Es un verdadero honor para mí participar en Art Capital, dentro del Salon Comparaisons, junto a históricos salones como el Salon des Artistes Indépendants, el Salon des Artistes Français y el Salon Dessin & Peinture à l’Eau, celebrados en el emblemático Grand Palais de París, escenario de grandes momentos del arte internacional”, expresó Villamil.

El evento, considerado una plataforma clave del arte contemporáneo global, reúne cada año a artistas de distintas tendencias y nacionalidades, consolidando el diálogo entre diversas corrientes estéticas y visiones creativas.

Nueva invitación europea

La participación del artista en París marca también un nuevo hito en su trayectoria. Según anunció, el evento culminó con una invitación especial que amplía su presencia en el circuito artístico europeo.

“Este año el evento culmina con una noticia que me honra profundamente: he sido invitado, junto a 24 artistas de 11 nacionalidades representados por el Salon Comparaisons, a formar parte de una exposición colectiva que se presentará durante un año en seis sedes en Polonia”, indicó.

La exposición itinerante, prevista para 2026, recorrerá importantes espacios culturales de ese país:

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocawiu

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie

Stratos Art Gallery

Hotel Tumski

Jan Kochanowski University Gallery

University of Siedlce Gallery

“Mi gratitud es profunda. El arte continúa abriendo caminos”, acotó el pintor.

Una obra que trasciende fronteras

Villamil (San Antonio de los Baños, Cuba, 1980) reside en el sur de Florida desde 2010, donde ha desarrollado una intensa actividad artística y ha realizado numerosas exposiciones. Su obra ha recibido diversos reconocimientos por su calidad y proyección, entre ellos el Certificado de Apreciación otorgado por la ciudad de Miami y el voto de confianza de la ciudad de Hialeah, que le encargó la pintura de varios sitios icónicos de la localidad.

El artista colabora además con Diario Las Américas, medio en cuyas páginas aparece semanalmente una de sus obras, caracterizadas por su postura crítica frente a los regímenes dictatoriales.

Su pintura trasciende fronteras culturales al centrarse en la condición humana y en temas universales como la guerra, la enfermedad, el amor o la nostalgia. Su estilo integra múltiples influencias: barroco, surrealismo, expresionismo, impresionismo, fauvismo y pinceladas postimpresionistas. De ahí que su propuesta, como el propio creador describe, es un “expresionismo bridge”, una síntesis cultural que refleja la diversidad del sur de Florida.

Vocación temprana y formación artística

Villamil comenzó a pintar desde niño en su natal San Antonio de los Baños, localidad que describe como “un pueblo mágico, rodeado por un río maravilloso”. Su vocación artística estuvo marcada por la influencia de su padre, Francisco “Pancho” Villamil, y del profesor de pintura Rubén Suárez Quidiello.

A lo largo de su carrera, sus obras han sido expuestas en distintos países y actualmente mantiene su estudio en el sur de Florida, desde donde continúa desarrollando una producción que dialoga con realidades sociales contemporáneas y explora los gestos esenciales de la experiencia humana.

Su presencia en el Grand Palais de París y su próxima participación en la exposición itinerante en Polonia confirman la creciente visibilidad internacional de su obra y el alcance universal de su lenguaje artístico.