miércoles 4  de  febrero 2026
ARTE

El Prado inicia restauración de "Pablo de Valladolid", obra de Velázquez

Antes de iniciar la restauración, se llevará a cabo una serie de análisis técnicos para ampliar la información material que ya se conoce sobre este retrato

Imagen del descolgado de la obra Pablo de Valladolid.&nbsp;Museo del Prado, Madrid.

Imagen del descolgado de la obra Pablo de Valladolid. Museo del Prado, Madrid.

Museo del Prado / Europa Press

MADRID.- El Museo del Prado trasladará este miércoles el lienzo Pablo de Valladolid, de Velázquez, al taller de restauración para iniciar su análisis técnico y posterior intervención, gracias al patrocinio de la Fundación Iberdrola España como 'miembro protector' de su Programa de Restauraciones.

Antes de iniciar la restauración, informa el Prado, se llevará a cabo una serie de análisis técnicos que permitirán ampliar la información material que ya se conoce sobre este retrato.

Lee además
El príncipe Eduardo de Gran Bretaña, duque de Edimburgo, reacciona mientras observa una exposición especial de artículos relacionados con Alemania de la Colección Real, en el Salón Verde del Castillo de Windsor, en Windsor, el 3 de diciembre de 2025, el primer día de una visita de estado de tres días del presidente alemán.
CONTROVERSIA

Príncipe Eduardo reacciona a polémica de su hermano Andrés por relación con Epstein
DAmaro, de 54 años, asumirá las riendas el 18 de marzo tras una votación unánime de la junta.
ENTRETENIMIENTO

Walt Disney designa a Josh D'Amaro como su próximo director ejecutivo

La reciente incorporación al Museo del Prado de nuevos equipos de investigación hace posible profundizar en el estudio de la obra desde dos enfoques complementarios: el análisis material mediante XRF scanning y el examen por reflectografía infrarroja multiespectral.

La obra

Entre los retratos más singulares de Diego Velázquez destacan los dedicados a los bufones y hombres de placer de la corte de Felipe IV, un grupo de obras en el que el pintor alcanzó algunas de sus soluciones más audaces.

Uno de estos ejemplos es el retrato de Pablo de Valladolid, personaje documentado al servicio de la Corte entre 1632 y 1648, cuya función respondería a sus dotes interpretativos o a su carácter burlesco.

Velázquez lo retrata como una figura aislada, firmemente asentada en un espacio indefinido, construido únicamente mediante la sombra que proyecta su cuerpo. Esta radical simplificación del escenario, sin precedentes claros en la pintura de la época, convierte la obra en un auténtico ejercicio de innovación artística.

El fondo neutro concentra toda la atención en el gesto del personaje, captado en una actitud que se ha interpretado como declamatoria.

La pintura está realizada con una mezcla de seguridad y soltura propias del estilo maduro de Velázquez, y el análisis estilístico permite fecharla entre 1632 y 1635, durante los primeros años del artista al servicio de la Corte.

Inspiración

El retrato de Pablo de Valladolid ha tenido una influencia duradera, como demuestra que Goya se inspirase en él para su retrato de Francisco Cabarrús, y décadas más tarde, en 1865, Édouard Manet calificó a esta obra como la mejor de todas las pinturas.

"Es quizá el trozo de pintura más asombroso que se haya hecho jamás. El fondo desaparece; es aire lo que rodea al hombre, vestido todo de negro y lleno de vida", afirmó el artista.

Manet había viajado a España buscando escapar de las duras críticas que recibía en París y al llegar al Museo del Prado, quedó absolutamente deslumbrado por la técnica de Velázquez, a quien bautizó como el "pintor de pintores".

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Álbum tributo a Benny Moré y Nat King Cole vence en los Grammy

Roma empieza a cobrar a turistas para acceder a Fontana di Trevi

"The Kelly Clarkson Show" llega a su final luego de siete temporadas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

Imagen referencial del invierno en Miami Beach.
INVIERNO ATÍPICO

El frío no cede en el sur de Florida y otro frente amenaza con prolongar las bajas temperaturas

Oscar Ernesto Sánchez-Aguire, de 26 años.
ATAQUE VIAL

Detienen a hombre acusado de agredir a conductora y provocar choque en La Pequeña Habana

Te puede interesar

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

Por Daniel Castropé
Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.
INVESTIGACIóN

Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso por caso Epstein

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Petro califica de "positiva" la reunión con el presidente Trump

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno