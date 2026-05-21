jueves 21  de  mayo 2026
PLATAFORMAS

"Emily in Paris" llega a su fin con la sexta temporada

La serie se encuentra en producción en Grecia y Mónaco, dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto

La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión Emily in Paris Saison 4 en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024.&nbsp;

La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión "Emily in Paris Saison 4" en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024. 

AFP/Thomas Samson

LOS ÁNGELES.- Netflix anunció este jueves que la exitosa serie Emily in Paris, protagonizada por Lily Collins, llegará a su fin tras la emisión de la sexta temporada, que se encuentra en producción en Grecia.

"La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de toda una vida de Emily", informó Collins en un video publicado en las redes del coloso del entretenimiento.

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Nuevo viaje

La serie se encuentra en producción en Grecia y Mónaco, dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, aunque que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a las islas griegas tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia. Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.

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La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

Estrenada en Netflix en el año 2020, la trama de una de las series más populares del coloso del entretenimiento sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para aportar una perspectiva estadounidense a una prestigiosa firma de lujo francesa.

FUENTE: EFE

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