Aleska Genesis insinúa que podria ser un ángel de Victoria's Secret

MIAMI.- Aleska Génesis podría estar cerca de la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show . Así lo ha informado la modelo venezolana, quien compartió en redes sociales que la agencia de la famosa marca de lencería femenina ha estado en conversaciones con ella.

Según relató, los agentes se pusieron en contacto con su equipo de representación luego de que ella saliera del reality La Casa de Los Famosos, donde tuvo una participación bastante mediática. Fue así como la modelo se unió oficialmente al casting del Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Genesis Aleska (@aleskagenesis)

"¿Saben lo que esto significa? Estoy a un paso de este gran sueño… Honestamente, no lo puedo creer. Obviamente para mi esto es un gran logro, es algo enorme, por que es algo que yo antes veía imposible, y ahora es posible. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada", dijo.

Casting

Aleska también expuso que trabajó arduamente en su preparación, tomando clases de pasarela con Giselle Reyes, quien ha sido mentora de icónicas reinas de belleza.

"Estamos a solo un paso. Victoria’s Secret contactó a mi agencia y ya se enviaron las propuestas", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Genesis Aleska (@aleskagenesis)

Tras conocerse la noticia, Aleska Génesis dijo a Telemundo que si bien se encuentra nerviosa, vive con felicidad cada etapa del proceso.

El interés de la marca en la barquisimetana podría deberse a la reestructuración que ha atravesado en los últimos años, buscando incluir entre sus figuras a nuevas modelos, mayor diversidad de raíces y corporalidad.