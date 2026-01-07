miércoles 7  de  enero 2026
FAMOSOS

El Puma sobre celebra captura de Nicolás Maduro

El artista venezolano se mostró emocionado al insistir en que prefiere que el Gobierno de Estados Unidos tenga alianzas con el país caribeño

José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.&nbsp;

José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP. 

Captura de pantalla/Youtube/Telemundo 51 Miami
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- José Luis Rodríguez, El Puma, ha sido uno de los más grandes críticos del régimen de Nicolás Maduro. Y tras su captura, el intérprete venezolano no ha escondido la emoción que esta hazaña le genera y ha expresado su indignación por lo que considera han sido décadas de saqueo, corrupción y autoritarismo en su tierra natal.

En entrevista con CNN, Rodríguez aseveró que en el pasado el país era millonario gracias a una adecuada administración del petróleo. Algo que cambió abruptamente con la llegada de Hugo Chávez.

Lee además
La mexicana Fatima Bosch (C) está rodeada de concursantes mientras celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CONTROVERSIA

Organización Miss Universo desmiente venta del certamen
La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Saint-Tropez despide a la legendaria actriz Brigitte Bardot

"Éramos millonarios... ¿Cómo se le hace esto a un país y a una generación que nació en un país riquísimo? Con tan solo el petróleo, sin necesidad de impuestos, cada venezolano es millonario. ¿Y qué hicieron con eso? Dárselo a Cuba, dárselo a otros países, robárselo, poniéndolo en mercados europeos... ¿Por qué tanta ignominia contra un país?", manifestó el intérprete de Dueño de nada.

"Nos están liberando de un cáncer"

El Puma recordó las dictaduras que gobernaron al país en el siglo XX: "Gómez duró 35 años, Pérez Jiménez 10 años, estos tipos 26 años. Tantos años de dictaduras de derecha e izquierda. ¡Basta ya!".

En este sentido, el artista venezolano se mostró emocionado al insistir en que prefiere que el Gobierno de Estados Unidos tenga alianzas con el país caribeño. "Qué vengan los americanos, que yo prefiero estar con ellos", comentó mientras esbozaba una sonrisa.

Por último, agradeció a Donald Trump y su gabinete por el plan ejecutado la madrugada del 3 de enero, y reiteró la importancia de que el régimen cubano también caiga.

"Gracias, Donald Trump. Gracias a los soldados americanos. Nos están liberando de un cáncer, y es el cáncer de Cuba. Tiene que caer Cuba también porque ha sido el cáncer de toda la América Latina

Temas
Te puede interesar

Timothée Chalamet impulsa su candidatura al Óscar tras los Critics Choice Awards

Nicole Kidman y Keith Urban llegan a acuerdo de divorcio

Biógrafo real contempla posible exilio del expríncipe Andrés

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

Ron DeSantis busca frenar el tráfico de información privilegiada en el Congreso. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
POLÉMICA

DeSantis respalda a Trump en conflicto contra la tribu Miccosukee por centro de migrantes

Por Daniel Castropé
La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

El turismo en Florida es su principal fuente de ingresos.
SOLIDEZ

Florida bate récords turísticos mientras el flujo de canadienses se estanca

María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.
VENEZUELA

Organización de María Corina Machado insiste en la ruta de la transición

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
EEUU

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado