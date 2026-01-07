El Puma sobre celebra captura de Nicolás Maduro

MIAMI.- José Luis Rodríguez, El Puma , ha sido uno de los más grandes críticos del régimen de Nicolás Maduro . Y tras su captura, el intérprete venezolano no ha escondido la emoción que esta hazaña le genera y ha expresado su indignación por lo que considera han sido décadas de saqueo, corrupción y autoritarismo en su tierra natal.

En entrevista con CNN , Rodríguez aseveró que en el pasado el país era millonario gracias a una adecuada administración del petróleo. Algo que cambió abruptamente con la llegada de Hugo Chávez.

"Éramos millonarios... ¿Cómo se le hace esto a un país y a una generación que nació en un país riquísimo? Con tan solo el petróleo, sin necesidad de impuestos, cada venezolano es millonario. ¿Y qué hicieron con eso? Dárselo a Cuba, dárselo a otros países, robárselo, poniéndolo en mercados europeos... ¿Por qué tanta ignominia contra un país?", manifestó el intérprete de Dueño de nada.

"Nos están liberando de un cáncer"

El Puma recordó las dictaduras que gobernaron al país en el siglo XX: "Gómez duró 35 años, Pérez Jiménez 10 años, estos tipos 26 años. Tantos años de dictaduras de derecha e izquierda. ¡Basta ya!".

En este sentido, el artista venezolano se mostró emocionado al insistir en que prefiere que el Gobierno de Estados Unidos tenga alianzas con el país caribeño. "Qué vengan los americanos, que yo prefiero estar con ellos", comentó mientras esbozaba una sonrisa.

Por último, agradeció a Donald Trump y su gabinete por el plan ejecutado la madrugada del 3 de enero, y reiteró la importancia de que el régimen cubano también caiga.

"Gracias, Donald Trump. Gracias a los soldados americanos. Nos están liberando de un cáncer, y es el cáncer de Cuba. Tiene que caer Cuba también porque ha sido el cáncer de toda la América Latina