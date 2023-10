Elenco de "Friends" se pronuncia tras muerte de Matthew Perry

"Hay tanto que decir, pero por ahora vamos a tomar un tiempo de duelo y para procesar esta pérdida incomensurable", agrega el comunicado. "Más adelante diremos más, cuando podamos (...) Por ahora nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todas las personas que lo amaban".

Perry, de 54 años, era conocido mundialmente por su interpretación del bromista Chandler Bing en Friends, la popular sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004.

Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles el sábado y no pudieron reanimarlo, dijeron fuentes policiales al diario Los Angeles Times.

Perry, cuyo personaje sarcástico y tierno hizo reír a millones, había lidiado con varias adicciones y graves problemas de salud durante años. Pero su sorpresiva muerte causó conmoción este fin de semana.

La producción

"Estamos devastados al saber del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros", escribió la productora de Friends, Warner Bros., en sus redes sociales.

"Éste fue 'El episodio en el que tenemos nuestros corazones rotos", dijeron los creadores de la serie Marta Kauffman y David Crane, y el productor ejecutivo Kevin Bright, en un comunicado usando el estilo de los capítulos de Friends.

"Estamos en shock", dijeron en el texto enviado a AFP.

Por su parte, Maggie Wheeler, quien dio vida a la icónica Janice en la serie, aseguró que la alegría que Matthew brindó permanecerá viva.

"Qué pérdida. El mundo te echará de menos Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu demasiado corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Elliot Gould, Jack Gueller en la serie, también le dedicó unas palabras al actor.

"Me entristeció escuchar la noticia sobre la muerte de Matthew Perry. Conocí a Matthew en 1994 cuando me uní a la comedia de NBC Friends. Matthew era amable, considerado, inteligente, divertido, y simplemente un actor terriblemente talentoso. Matthew me dijo que estaba tan honrado de trabajar conmigo. Lo que no sabía, hasta que le dije, era que era un privilegio para mí interpretar a su suegro. Mi corazón está con su maravillosa familia. Muchos le echarán de menos, pero nunca será olvidado", escribió.

Causa de muerte

La causa de la muerte no ha sido definida, y una primera autopsia fue considerada inconclusiva. Las autoridades investigan el caso.

De acuerdo con el portal de noticias del entretenimiento TMZ, fueron encontradas antidepresivos y medicinas para la ansiedad con prescripción en su propiedad, pero no fueron halladas drogas ilícitas.

Es esperado un reporte toxicológico.

Los fans de la serie rindieron homenajes en Nueva York y Los Ángeles este domingo.

Friends

Friends relató durante diez años la vida de seis neoyorquinos que atraviesan la vida adulta, sus historias amorosas y sus carreras. Fue un pilar de la programación de NBC en la década de 1990 y principios del 2000 y fue vista en todo el mundo.

El elenco se reunió para un capítulo de reencuentro en 2021, durante el cual Perry generó preocupación por sus dificultades para hablar y sorprendió a sus compañeros al admitir haber sufrido cada noche episodios de ansiedad severa durante las grabaciones.

El actor nació en Massachusetts en 1969, y fue criado entre Montreal y Los Ángeles luego de la separación de sus padres, un actor estadounidense y una periodista canadiense que fue secretaria de prensa del primer ministro Pierre Trudeau.

Fue nominado para cinco premios Emmy, dos por apariciones como invitado en The West Wing, aunque nunca fue galardonado con ningún premio televisivo de prestigio.

Perry, quien nunca se casó, relató sus problemas de salud y adicciones en sus memorias Amigos, amantes y aquello tan terrible, publicadas el año pasado.

FUENTE: AFP