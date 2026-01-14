miércoles 14  de  enero 2026
FAMOSOS

Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

Gutiérrez fue confirmada como parte del elenco estelar de la telenovela, la cual ya inició su rodaje

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida. 

AFP/ Ivan Apfel / Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Elizabeth Gutiérrez continúa dando pasos firmes en su carrera. Y lejos de querer volver a una pausa, está lista para arrancar este 2026 con un importante proyecto. Fue a través de las redes sociales que la intérprete confirmó que se une al elenco de Sin senos sí hay paraíso.

"Seguro ya escucharon por ahí, pero quería ser yo quien les contara lo que me tiene super feliz. Es oficial, me uno al elenco de Sin senos sí hay paraíso, una franquicia icónica con una historia renovada llena de drama, acción y emoción", escribió en Instagram.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.
JUSTICIA

Confirman que exempleadas de Julio Iglesias declararán ante fiscalía española
El actor Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones. 
DUELO

Revelan que Tommy Lee Jones había intentado obtener tutela temporal de su hija

Gutiérrez fue confirmada como parte del elenco estelar de la telenovela, la cual ya inició su rodaje.

Por los momentos no se ha revelado cuál será el personaje que encarnará la modelo y actriz. No obstante, ella misma dejó saber que poco a poco irá revelando más detalles de su participación en el programa. "Muy pronto les compartiré el detrás de cámaras de esta historia y personaje que me tiene enamorada".

Producción

Según el comunicado oficial de Telemundo, la nueva versión forma parte de la franquicia protagonizada por Carmen Villalobos, no obstante busca actualizar el universo narrativo de la serie mediante una perspectiva contemporánea, centrada en conflictos de poder y una estructura de suspenso renovada.

Carmen Villalobos vuelve en esta versión en el papel protagónico de Catalina Santana, con el regreso de otras figuras clave del reparto original, entre ellas Majida Issa (La Diabla), Catherine Siachoque (Hilda Santana) y Gregorio Pernía (Aurelio ‘Titi’ Jaramillo).

“Catalina Santana (Villalobos) y su familia se enfrentan a una poderosa red criminal en una trama ambientada en el peligroso mundo del webcam, que sumerge a su protagonista en una lucha vertiginosa, seductora e implacable por la supervivencia”, reza el avance emitido por la cadena.

Temas
Te puede interesar

Difunden fotos de Rosalía tomada de la mano de Loli Bahia en París

Chiara Ferragni absuelta de cargos de estafa por el "caso Pandoro"

Turistas rechazan el alza de precios del Louvre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.
CONSUMO

Suben las ventas de viviendas y minoristas en EEUU

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

El periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido por el régimen de Maduro.
VENEZUELA

En libertad Roland Carreño entre otros periodistas detenidos por el régimen

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESTADO DEL ESTADO

DeSantis reivindica siete años de gestión y traza su agenda final