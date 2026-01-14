Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.

MIAMI.- Elizabeth Gutiérrez continúa dando pasos firmes en su carrera. Y lejos de querer volver a una pausa, está lista para arrancar este 2026 con un importante proyecto. Fue a través de las redes sociales que la intérprete confirmó que se une al elenco de Sin senos sí hay paraíso.

"Seguro ya escucharon por ahí, pero quería ser yo quien les contara lo que me tiene super feliz. Es oficial, me uno al elenco de Sin senos sí hay paraíso, una franquicia icónica con una historia renovada llena de drama, acción y emoción", escribió en Instagram.

Gutiérrez fue confirmada como parte del elenco estelar de la telenovela, la cual ya inició su rodaje.

Por los momentos no se ha revelado cuál será el personaje que encarnará la modelo y actriz. No obstante, ella misma dejó saber que poco a poco irá revelando más detalles de su participación en el programa. "Muy pronto les compartiré el detrás de cámaras de esta historia y personaje que me tiene enamorada".

Producción

Según el comunicado oficial de Telemundo, la nueva versión forma parte de la franquicia protagonizada por Carmen Villalobos, no obstante busca actualizar el universo narrativo de la serie mediante una perspectiva contemporánea, centrada en conflictos de poder y una estructura de suspenso renovada.

Carmen Villalobos vuelve en esta versión en el papel protagónico de Catalina Santana, con el regreso de otras figuras clave del reparto original, entre ellas Majida Issa (La Diabla), Catherine Siachoque (Hilda Santana) y Gregorio Pernía (Aurelio ‘Titi’ Jaramillo).

“Catalina Santana (Villalobos) y su familia se enfrentan a una poderosa red criminal en una trama ambientada en el peligroso mundo del webcam, que sumerge a su protagonista en una lucha vertiginosa, seductora e implacable por la supervivencia”, reza el avance emitido por la cadena.