miércoles 14  de  enero 2026
Comienzan grabaciones de nueva temporada de "Sin senos sí hay paraíso"

La producción contará nuevamente con Carmen Villalobos en el papel protagónico de Catalina Santana, con el regreso de otras figuras clave del reparto original

Reparto de la nueva entrega de la exitosa franquicia Sin senos, sí hay paraíso. Telemundo ha confirmado el inicio de las grabaciones en Colombia.&nbsp;

Reparto de la nueva entrega de la exitosa franquicia Sin senos, sí hay paraíso. Telemundo ha confirmado el inicio de las grabaciones en Colombia. 

Captura de Pantalla / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Telemundo ha confirmado el inicio de las grabaciones en Colombia de la nueva entrega de la exitosa franquicia Sin senos sí hay paraíso. Según el comunicado oficial, esta etapa busca actualizar el universo narrativo de la serie mediante una perspectiva contemporánea, centrada en conflictos de poder y una estructura de suspenso renovada.

La producción contará nuevamente con Carmen Villalobos en el papel protagónico de Catalina Santana, con el regreso de otras figuras clave del reparto original, entre ellas Majida Issa (La Diabla), Catherine Siachoque (Hilda Santana) y Gregorio Pernía (Aurelio ‘Titi’ Jaramillo).

"Regresar a este proyecto se siente como reencontrarme con un personaje que ha marcado profundamente mi vida y con una audiencia que siempre nos ha acompañado", expresó Villalobos de acuerdo a People en español.

“Catalina enfrenta ahora desafíos nuevos y audaces, y me emociona traerla de vuelta en un capítulo fresco y moderno, pensado para los espectadores de hoy. Agradezco a Telemundo por su confianza y espero que los fanáticos abracen esta nueva evolución de Sin senos”, añadió.

El elenco principal se complementa con la participación de Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez y Elizabeth Gutiérrez, junto a un extenso grupo de actores de soporte que darán vida a las nuevas subtramas de la temporada.

Historia

A diferencia de entregas anteriores, la trama se traslada al complejo entorno de la industria del webcam en Medellín. La historia sigue a Santana en una misión para desmantelar una red criminal vinculada al cártel mexicano de Israel Montero, la cual se dedica a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad.

En esta ocasión, la narrativa integra la colaboración de la DEA para abordar temas de corrupción y tráfico ilegal, presentando una evolución del personaje principal hacia un rol de liderazgo y resiliencia frente a nuevas amenazas delictivas.

La serie es producida por TIS Studios, y en términos de distribución, se ha confirmado una estrategia multiplataformas. La emisión para Estados Unidos será exclusiva de la cadena Telemundo, y para América Latina los derechos de transmisión han sido adquiridos por la plataforma Disney+.

Javier Pons, Chief Content Officer de Telemundo Studios, destacó que esta apuesta reafirma el interés de la compañía por generar contenidos de alta factura.

"Nuestro equipo creativo ha reinventado la historia con un enfoque que eleva la tensión de la trama, manteniendo la relevancia de una marca icónica", señaló el ejecutivo.

