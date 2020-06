Elle Fanning retrata lado satírico de Catalina la Grande en "The Great"

La ficción se centrará, sobre todo, en la parte personal de la emperatriz. "Conocemos mucho sobre lo que hizo, sobre cómo engrandeció al Imperio Ruso, pero hay muchos elementos de su vida personal, situaciones íntimas, que desconocemos", explica Elle Fanning, que interpreta a la Grande, en una entrevista telefónica para Europa Press. La actriz recalca que el tono de comedia "permite introducir temas más siniestros y oscuros" en la trama de una "manera más sutil" que si fuese un drama.

Siguiendo el espíritu de 'La favorita', McNamara no se ciñe estrictamente a situaciones reales en The Great, como el hecho de que el matrimonio entre Catalina, conocida inicialmente como princesa Sofía, con Pedro fuese con el zar convertido en emperador, en 1762, cuando realmente se casaron durante el reinado de la emperatriz Isabel I de Rusia, en 1745.

"EL REINADO DE CATALINA II FUE REVOLUCIONARIO"

"Con los personajes históricos tengo en cuenta que fueron figuras que existieron y la importancia que aún tienen. Pero al final, no se diferencia tanto de otros papeles que he hecho, Pedro III fue un emperador que intentaba sobrevivir, ¿acaso no es lo que todo el mundo intenta?", explica Nicholas Hoult sobre el marido de la zarina, que añade que "fue la interpretación de Olivia Colman" en la ya citada 'La favorita' su "principal inspiración" para el papel.

"He querido mostrar mi propia versión de Catalina", añade la actriz, que manifiesta que "varias situaciones" de la serie "podrán servir de metáfora" en el presente actual. "Hizo su imperio más grande si cabe, hizo lo que nadie se esperaba de ella, era muy decidida, siempre fue optimista, sabía improvisar si algo fallaba y sabía escuchar a los demás", comenta.

En esas licencias históricas que toma McNamara, destaca ese espíritu feminista que tiene The Great. "El reinado de Catalina II fue revolucionario, es imposible no ver en ella un símbolo feminista", manifiesta Hoult. "En la serie podrá verse cómo va tomando fuerza poco a poco, cómo va construyéndose su propia identidad, cómo va ambicionando ejercer el poder", detalla Elle Fanning.

HISTORIA EN CLAVE DE HUMOR NEGRO

Eso sí, todo en clave de ácida sátira, puesto que el humor negro es uno de los principales ingredientes de la ficción. "La comedia permite explorar la historia desde un punto de vista que, habitualmente, no suele mostrarse", comenta Hoult, que cree que el retrato del matrimonio de zares es "más gráfico, atrevido e imprevisible" que otras adaptaciones sobre sus vidas.

"Con la comedia, además, buscamos entretener al público, que se diviertan", añade Elle Fanning, que con The Great debuta como productora ejecutiva de un proyecto en el que "quería" implicarse. "Como primera experiencia ha sido emocionante. He aprendido mucho, he conseguido encontrar mi propia voz y que esta pudiera escucharse entre el resto productores", explica la intérprete que agrega que esta mayor participación le ha ayudado a "tener más confianza" en sí misma.

The Great es una de las nuevas producciones que llega a Starzplay, el servicio en streaming que aterrizó en España el pasado mes de marzo. La ficción, que recrea el famoso Palacio de Invierno en localizaciones del Palacio Real de Caserta, en la región de Campania, Italia, y con escenas interiores rodadas en Three Mills Studios, en Londres, estará disponible el 18 de junio también en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Austria, Italia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y varios países de Iberoamérica.