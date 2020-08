Elsa Pataky se burla de Chris Hemsworth en su cumpleaños

Hoy, Chris Hemsworth cumple 37 años y la actriz de origen español no quiso dejarlo pasar por debajo de la mesa y publicó una foto de cuando su atractivo esposo dio vida a un fuera de forma Thor en la película Avengers: Endgame.

"Feliz cumpleaños a mi hermoso, súper fuerte y guapo esposo !! @chrishemsworth Me alegro de que seas al menos el mejor padre y esposo de todos los tiempos. Felicidades al guapo y súper fit de mi marido! @chrishemsworth Muy orgullosa de que al menos eres el mejor padre y marido del mundo!", escribió en la leyenda de la imagen que subió a Instagram.

Embed

Elsa Pataky y Chris Hemsworth comenzaron a salir a inicios de 2010 tras haber sido presentados por amigos en común.

Los actores se casaron en diciembre de ese mismo año en una isla en Indonesia. En mayo de 2012 tuvieron a su primera hija y en marzo de 2014, tuvieron gemelos varones.

Elsa Pataky saltó a la fama por su personaje de Raquel Alonso en la serie de televisión española Al salir de clase. A lo largo de su carrera ha participado en producciones estadounidenses, españolas, francesas, italianas y británicas como Ninette y la saga de The Fast and The Furious.

Luego de su éxito en la televisión australiana, Chris Hemsworth se mudó a Estados Unidos y debutó en el cine con la película Star Trek (2009). Poco después lograría gran reconocimiento a nivel mundial con su papel como Thor en el Universo cinematográfico de Marvel, protagonizando las películas Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), las cuales fueron éxitos en taquilla.

Chris Hemsworth también ha aparecido en las comedias Vacation (2015), Ghostbusters (2016) y Men in Black: International (2019), así como películas bélicas como 12 Strong (2018) y Extraction (2020).

El australiano es uno de los actores mejores pagados del cine desde 2011 y ha figurado en cuatro años distintos en la lista anual de la revista Forbes. Además, sus películas suman más de 11.7 mil millones de dólares recaudados en taquilla.