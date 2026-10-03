sábado 3  de  octubre 2026
MÚSICA

Elton John vuelve a México con "Farewell Yellow Brick"

El autor de Your Song llevaba 14 años sin regresar a México, una "larga ausencia" provocada por el COVID-19

El cantautor británico Elton John se presenta como parte de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road este viernes, en el Estadio Banorte en Ciudad de México (México).&nbsp; &nbsp;

El cantautor británico Elton John se presenta como parte de su gira de despedida "Farewell Yellow Brick Road" este viernes, en el Estadio Banorte en Ciudad de México (México). 

 

EFE/ José Méndez

CIUDAD DE MÉXICO.- El tiempo no transcurre sobre la leyenda de Elton John, ni siquiera este 2 de octubre, una fecha que quedará sellada en la memoria de miles de mexicanos como el día en que el llamado Rocket Man, próximo a cumplir 80 años, se despidió de México con una explosión de clásicos que retumbaron en el colosal Estadio Banorte, antes conocido como Azteca.

Ni la intensa lluvia del viernes fue capaz de frenar la icónica gira Farewell Yellow Brick, que comenzó en 2018 y tendrá como última parada a la capital mexicana, donde el veterano cantante británico demostró su incansable poder magnético con el que ha encendido los magnos recintos del mundo.

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La primera vez ocurrió cuando se convirtió en estrella de rock con su debut en el Dodger Stadium (EE.UU.) en 1975, que juntó a más de 110.000 personas, y cinco décadas después vuelve a lograrlo en el Coloso de Santa Úrsula, que hace tan solo unos meses fue uno de los corazones de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El balón dejó de rodar y empezaron a saltar las melodías juguetonas de Benny and the Jets, una de sus canciones más emblemáticas escrita por su cómplice letrista Bernie Taupin para el álbum Goodbye Yellow Brick Road (1973).

Vuelta a México

El autor de Your Song llevaba 14 años sin regresar a México, una "larga ausencia" que, explicó, estuvo provocada por la pandemia de COVID-19 y obligó a él y a su banda, integrada por músicos de la talla de Davey Johnstone, Nigel Olsson y Ray Cooper, a posponer y cancelar conciertos.

La larga espera se desvaneció cuando al pianista se le colorearon de azul los dedos con las míticas notas de Rocket Man (1972), su primer éxito pop. Antes de su lanzamiento el cantautor nunca se había considerado un referente del género.

La versatilidad de Elton John es parte de su trascendencia y quedó demostrada en el repertorio de esta noche, conformado por más de 24 canciones, en el que resonó Candle in the Wind, dedicada a la mítica actriz Marilyn Monroe.

Pero también Crocodile Rock, tema que el músico dedicó a sus fans en México con un mensaje y un video en el que aparecían camisetas de la Selección mexicana y trajes típicos.

"Son un país hermoso", exclamó el ganador de cinco premios Grammy.

Sus seguidores más jóvenes también disfrutaron de Cold Heart, su colaboración con Dua Lipa, mientras que los más veteranos echaron de menos Whatever Gets You Thru the Night, el tema que interpretó junto a John Lennon poco antes de su muerte en 1980.

El último suspiro del concierto estuvo cargado de fuegos artificiales en el cielo y de amor en el escenario con la interpretación de Your Song, un clásico en la historia de la música, y cuya letra es entonada en esta gira que ha recaudado un estimado de 910,4 millones de dólares.

La despedida definitiva con el público mexicano ocurrirá mañana, 3 de octubre, cuando la leyenda de Elton Hercules John quede inscrita para siempre en México como la de un solista masculino que trascendió generaciones y conquistó audiencias masivas, inspirado desde sus inicios por sus referentes pianísticos: Winifred Atwell, Little Richard y Jerry Lee Lewis.

FUENTE: Con información de EFE

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