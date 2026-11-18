MIAMI.- La Feria del Libro de Miami , que organiza Miami Dade College (MDC), se celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la feria callejera el domingo 22 y lunes 23 con actividades para toda la familia.

El evento literario se lleva a cabo en el Wolfson Campus de MDC, 300 N.E. 2nd Ave, en el Downtown de la ciudad.

Programación del martes 18 de noviembre

Una velada con Rick Sopher sobre "Conexiones bíblicas esclarecedoras: Un comentario coránico sobre la Torá y Marc David Baer sobre Hijos de Abraham: 1400 años de historia de las relaciones judeo-musulmanas" | 6:30 pm

"Iluminando las Conexiones Bíblicas: Un Comentario Coránico sobre la Torá", escrito en coautoría por Rick Sopher y Abdulla Galadari, explora cómo las 54 porciones semanales de la Torá pueden interpretarse a través del prisma del Corán y muestra cómo el texto religioso más importante del Islam enriquece significativamente cada porción semanal.

Proyección: Lezama Lima: Soltar la lengua , documental de Ernesto Fundora Hernández | 6:30 - 7:30 pm

Un recorrido biográfico por la vida y obra de José Lezama Lima (La Habana, 1910-1976), autor de Paradiso y una de las figuras más grandes de la lengua española del siglo XX. Fundador de la revista Orígenes, Lezama fue poeta, ensayista y creador de un sistema poético propio que marcó a generaciones de escritores. Rodado entre 2009 y 2019 en La Habana, Miami, Costa Rica y Ciudad de México, el documental reúne los testimonios de 28 escritores y allegados – entre ellos Cintio Vitier, Fina García Marruz, Antón Arrufat, Enrico Mario Santí y José Prats Sariol – que retratan al hombre, al poeta y a su obra.

Una velada con Brad Meltzer sobre The Viper: una novela de Zig & Nola (Escape Artist #3) y Brad Thor sobre Choke Point: un thriller de ficción | 8:00 pm

La novela de Brad Meltzer , The Viper: A Zig & Nola Novel (Escape Artist #3), narra la historia de un asesinato y el valioso objeto que buscaba el asesino. Roddy LaPointe inicia una investigación y pide ayuda a "Zig" Zigarowski. Pronto, Zig, Roddy y la hermana gemela de Roddy, Nola Brown, se involucran en el caso, desentrañando los secretos del crimen y un asesinato familiar sin resolver ocurrido décadas atrás, muy cercano a ellos. En Choke Point: A Thriller, de Brad Thor, una serie de atentados con bomba sacude Bangkok y decenas de ciudadanos estadounidenses mueren. Mientras los ataques sacuden al mundo, Estados Unidos recurre a su mejor espía, Scot Harvath. Pero el autor del atentado no es un terrorista, sino uno de los nuestros, mucho más peligroso. Y en segundo plano, China se prepara para desatar el caos y provocar un devastador golpe militar. La moderadora es Sarah Lyall , periodista y colaboradora de The New York Times.

Sobre la feria

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.

La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto. Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite miamibookfair.com.