martes 7  de  julio 2026
MÚSICA

Elton John anuncia dos conciertos de despedida en México

El artista, de 79 años, se presentó por primera vez en el Estadio Azteca, hace 34 años, durante la gira The One. Sus últimos conciertos en la capital mexicana fueron en 2012

El cantante británico Elton John se presenta en el Pyramid Stage del festival de Glastonbury en el pueblo de Pilton en Somerset, suroeste de Inglaterra, el 25 de junio de 2023.

El cantante británico Elton John se presenta en el Pyramid Stage del festival de Glastonbury en el pueblo de Pilton en Somerset, suroeste de Inglaterra, el 25 de junio de 2023.

AFP/Oli Bufanda

CIUDAD DE MÉXICO.- El músico británico Elton John regresará a Ciudad de México después de 14 años para ofrecer dos conciertos de despedida el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, informaron este martes AEG Presents, Cardenas Marketing Network y Enso Music.

El regreso del artista, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia, busca saldar una cita pendiente con el público latinoamericano tras la cancelación de presentaciones durante su gira de despedida debido a la pandemia de covid-19.

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“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón”, expresó Elton John en el comunicado.

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“Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo”, agregó.

El artista, de 79 años, se presentó por primera vez en el Estadio Azteca, hace 34 años, durante la gira The One. Sus conciertos más recientes en la capital mexicana fueron en 2012, con dos presentaciones especiales de Elton & Ray Cooper en el Auditorio Nacional.

Boletos

La preventa Banorte se realizará del 13 de julio a las 12:00 hora local (18:00 GMT), mientras que los miembros del Rocket Club podrán acceder a una preventa el 15 de julio. La venta general iniciará el 16 de julio al mediodía a través de Superboletos.

Los boletos tendrán precios desde 990 hasta 16.000 pesos mexicanos (56,57 hasta 914 dólares), más cargos por servicio. También habrá paquetes VIP limitados, que podrán incluir asientos preferenciales, acceso a servicios de hospitalidad y oportunidad de fotografía junto al piano de Elton John.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Elton John ha vendido más de 327 millones de discos, ha colocado más de 85 canciones en el Top 40 y ha recibido seis premios Grammy, dos Óscar, un Tony y un Emmy, este último en 2024, con el que alcanzó el estatus EGOT, reservado para los ganadores de los cuatro principales premios del entretenimiento estadounidense.

Su gira Farewell Yellow Brick Road, iniciada en 2018, marcó su retiro de los escenarios tras más de 4.600 conciertos en más de 80 países. EFE

FUENTE: EFE

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