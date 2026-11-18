En una publicación en Instagram el miércoles 18 de noviembre, Catherine Zeta-Jones , de 57 años, conmemoró su 26º aniversario de bodas con un sentido homenaje a su esposo, Michael Douglas , de 82 años.

“¡Te amo hasta el fin del mundo y de vuelta!”, escribió la actriz galesa en el pie de foto, junto a una instantánea en blanco y negro tomada durante unas vacaciones familiares en la Antártida en enero de este año. “Feliz 26.º aniversario de bodas, @michaelkirkdouglas. Antártida 2026”, añadió Zeta-Jones.

En la tierna fotografía se puede ver a la pareja dándose un beso con un pintoresco paisaje nevado de fondo, abrigados con gorros y chaquetas. Zeta-Jones y Douglas viajaron a la Antártida con sus hijos, Carys, de 23 años, y Dylan, de 26, en enero de 2026.

Douglas también compartió su propia publicación en Instagram para celebrar la ocasión , escribiendo: “¡Wow, 26 años! El tiempo vuela, pero es un tiempo tan hermoso. ¡Feliz aniversario mi amor! @catherinezetajones”, junto a un collage de imágenes de la boda de la pareja.

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En aquel momento, Douglas compartió una foto de su viaje en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "¡Saludos desde la Antártida!". Él y Zeta-Jones se conocieron en el Festival de Cine de Deauville en 1998 y se casaron el 18 de noviembre de 2000. La pareja contrajo matrimonio en el Hotel Plaza de Nueva York.

Durante una aparición en el programa The Drew Barrymore Show en septiembre de 2025, Zeta-Jones recordó cómo ella y Douglas celebraron su boda con sus invitados durante más de 12 horas .

“Después de comer, dar discursos y bailar, teníamos un pequeño espacio en la Plaza que se llamaba piano bar”, explicó. “Y allí nos pusimos a cantar todos juntos, y fue simplemente increíble”.

En un nuevo artículo de portada de la revista People sobre sus reveladoras memorias, One Helluva Ride, Douglas compartió que el secreto de la longevidad de su matrimonio reside en una combinación de algunos elementos clave. "Un buen sentido del humor ayuda, en primer lugar. Y hablar las cosas. Nunca usar las palabras 'nunca' o 'siempre' cuando se enojan", destacó.