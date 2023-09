Emilio y Gloria Estefan festejan 45 años de matrimonio

"¡Nene, no puedo creer que hayan pasado 45 años desde que dijimos 'sí, quiero'. He amado cada momento que hemos pasado juntos!. Te amo tanto, mi morito. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo; he disfrutado cada segundo que hemos pasado juntos. ¡Brindo por los próximos años de felicidad!, ¡brindemos por los años que nos quedan!, @emilioestefanjr", escribió la cantautora de éxitos como Mi tierra y Con los años que me quedan.