Emily Blunt se toma un descanso de la actuación

La declaración la hizo durante su participación en el podcast Table for Two.

Blunt, que está casada con el también actor John Krasinski, comentó que compaginar su profesión con su rol de madre no siempre es sencillo; pero cuando no tiene compromisos profesionales, logra mantener un mejor equilibro en la maternidad.

"No siempre bien. Es una de esas cosas que la gente me pregunta: '¿Cómo lo equilibras? Nunca siento que lo esté haciendo bien. Pero este año no estoy trabajando", dijo a Bruce Bozzi, presentador del programa.

Desde que Emily y John se convirtieron en padres de Hazel y Violet en 2014 y 2016 respectivamente, la actriz ha protagonizado las películas A Quiet Place y A Quiet Place Part II, Mary Poppins Returns; además de ser parte del reparto de la miniserie The English.

Actualmente, Blunt se encuentra promocionando la película Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y en la que comparte con Cillian Murphy, Florence Pugh, Robert Downey Jr. y Matt Damon. La cinta se estrena el 21 de julio.

"Trabajé bastante el año pasado y mi hijo mayor tiene nueve años, como si estuviéramos en el último año de un solo dígito, y siento que hay piedras angulares en su día que son tan importantes cuando son pequeños. Y es: '¿Me vas a despertar?', '¿Me vas a llevar al colegio?', '¿Me vas a recoger?', '¿Me vas a acostar?'. Y necesito estar ahí para todos ellos. Durante un buen rato. Y lo sentí en mis huesos", explicó.

Durante la entrevista, Blunt también comentó cómo lidia con algunos proyectos.

"Algunos fueron más intensos que otros. Algunos fueron más duros que otros. Algunos me llevaron más tiempo que otros, y creo que los que me llevan más tiempo son cada vez menos frecuentes debido al coste emocional que suponen para mí, para los niños y para el resto".

Por último, Emily habló sobre la culpa que algunas madres enfrentan por desear más que el rol de la maternidad, y aseveró que espera que sus hijos en el futuro puedan hacer algo que les guste. "Quiero que mis hijos crezcan y encuentren algo que les guste hacer".

FUENTE: REDACCIÓN