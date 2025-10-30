jueves 30  de  octubre 2025
Emma Thompson explica rechazo a la IA: "La encuentro irritante"

Thompson, actriz ganadora del Óscar, declaró que el tema de la inteligencia artificial le genera irritación, específicamente cuando está escribiendo un guion

Emma Thompson relató que estaba en su tráiler durante el rodaje de la película Primary Colors cuando sonó el teléfono. “Hola, habla Donald Trump”, escuchó al descolgar &nbsp;

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Emma Thompson se une a la lista de artistas que se oponen a la creciente proliferación de la inteligencia artificial. En una entrevista con Stephen Colbert, la actriz británica habló de su 'profunda irritación' con la IA, específicamente por las sugerencias de los procesadores de texto al escribir.

Le contó a Colbert que suele escribir sus guiones a mano debido a su creencia de que existe una conexión entre el cerebro y las manos, antes de pasarlos a la computadora.

"Últimamente, el documento de Word me pregunta constantemente: '¿Quieres que lo reescriba por ti?' Termino diciéndole: '¡No necesito que reescribas lo que acabo de escribir! ¿Te vas a largar? ¡Lárgate de una vez!' ¡Estoy hasta las narices!, expresó la actriz sobre el sistema copiloto de IA de Word.

Thompson continuó diciendo que sus problemas con la tecnología no son nuevos, y que cuando estaba terminando el guion de Sentido y Sensibilidad (1996), encontró que el procesador había convertido el texto en "jeroglíficos", por lo que el trabajo desapareció.

Hollywood contra la IA

No es la primera vez que la ganadora del Óscar se pronuncia en contra de la IA. En una conferencia en Cambridge en 2023, Thompson criticó duramente la utilización de la palabra 'contenido' para referirse a los medios visuales, y afirmó que centrarse en la honestidad pura al escribir era clave para la eficacia de un guion.

"Lo auténtico, te guste o no, tendrá significado para alguien. Encuentras a tu público siendo completamente auténtico", señaló.

Esta semana, el director Guillermo del Toro también habló de forma negativa sobre el tema, asegurando que 'preferiría morir' antes que usar inteligencia artificial generativa en sus películas.

"Tengo 61 años, y espero poder continuar sin interesarme en usarla hasta que me muera… El otro día, alguien me escribió un correo preguntándome: '¿Cuál es su postura sobre la IA?' Y mi respuesta fue muy breve: 'Prefiero morir', declaró.

