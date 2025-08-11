Emma Thompson revela que Donald Trump la invitó a salir el mismo día que se divorció

Emma Thompson relató que estaba en su tráiler durante el rodaje de la película Primary Colors cuando sonó el teléfono. “Hola, habla Donald Trump”, escuchó al descolgar

MIAMI.- La actriz británica Emma Thompson sorprendió al público del Festival de Cine de Locarno al compartir una anécdota que vivió en 1998, el mismo día en que se finalizó su divorcio con el actor Kenneth Branagh.

Según contó, recibió una inesperada llamada telefónica de Donald Trump, quien entonces era un magnate inmobiliario recientemente separado de su segunda esposa, Marla Maples.

Intrigada, le preguntó cómo podía ayudarlo, a lo que Trump respondió con una propuesta directa: “Me encantaría que vinieras a quedarte en uno de mis hermosos lugares. Quizás podríamos cenar”.

La respuesta

La actriz, que en aquel momento atravesaba un momento personal delicado, recordó que respondió amablemente: “Bueno, es muy amable. Muchas gracias. Te contactaré más tarde”, aunque nunca lo hizo.

Con humor, reflexionó ante el público: “Apuesto a que tenía gente buscando personas adecuadas… una ‘divorciada agradable’, eso es lo que buscaba. Incluso encontró el número de mi tráiler. Eso es acoso”.

Entre risas, añadió que aceptar aquella cita pudo haber sido un giro inesperado para la historia: “Habría salido con Donald Trump, y entonces tendría una historia que contar. Podría haber cambiado el curso de la historia estadounidense”.

En aquel entonces, Thompson y Branagh habían terminado su matrimonio en 1995 tras un romance del actor con Helena Bonham Carter, mientras que Trump acababa de separarse de Maples. La intérprete de Love Actually, ganadora de dos premios Oscar, se casó más tarde con el actor Greg Wise en 2003, con quien sigue unida hasta hoy.