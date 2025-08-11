lunes 11  de  agosto 2025
CELEBRIDADES

Emma Thompson revela que Donald Trump la invitó a salir el mismo día que se divorció

Emma Thompson relató que estaba en su tráiler durante el rodaje de la película Primary Colors cuando sonó el teléfono. “Hola, habla Donald Trump”, escuchó al descolgar

Emma Thompson relató que estaba en su tráiler durante el rodaje de la película Primary Colors cuando sonó el teléfono. “Hola, habla Donald Trump”, escuchó al descolgar &nbsp;

Emma Thompson relató que estaba en su tráiler durante el rodaje de la película Primary Colors cuando sonó el teléfono. “Hola, habla Donald Trump”, escuchó al descolgar

 

Captura de pantalla/ Instagram/ @emmathompsonofficial
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La actriz británica Emma Thompson sorprendió al público del Festival de Cine de Locarno al compartir una anécdota que vivió en 1998, el mismo día en que se finalizó su divorcio con el actor Kenneth Branagh.

Según contó, recibió una inesperada llamada telefónica de Donald Trump, quien entonces era un magnate inmobiliario recientemente separado de su segunda esposa, Marla Maples.

Lee además
Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025. 
CELEBRIDADES

Jennifer López sorprende al lidiar con un grillo en el escenario sin perder la calma
El multimillonario Jeff Bezos y la presentadora de televisión Lauren Sanchez comenzaron a salir en secreto antes de 2019
CELEBRIDADES

Jeff Bezos y Lauren Sánchez exigen pago millonario por filtración de fotos íntimas

Thompson relató que estaba en su tráiler durante el rodaje de la película Primary Colors cuando sonó el teléfono. “Hola, habla Donald Trump”, escuchó al descolgar.

Intrigada, le preguntó cómo podía ayudarlo, a lo que Trump respondió con una propuesta directa: “Me encantaría que vinieras a quedarte en uno de mis hermosos lugares. Quizás podríamos cenar”.

La respuesta

La actriz, que en aquel momento atravesaba un momento personal delicado, recordó que respondió amablemente: “Bueno, es muy amable. Muchas gracias. Te contactaré más tarde”, aunque nunca lo hizo.

Con humor, reflexionó ante el público: “Apuesto a que tenía gente buscando personas adecuadas… una ‘divorciada agradable’, eso es lo que buscaba. Incluso encontró el número de mi tráiler. Eso es acoso”.

Entre risas, añadió que aceptar aquella cita pudo haber sido un giro inesperado para la historia: “Habría salido con Donald Trump, y entonces tendría una historia que contar. Podría haber cambiado el curso de la historia estadounidense”.

En aquel entonces, Thompson y Branagh habían terminado su matrimonio en 1995 tras un romance del actor con Helena Bonham Carter, mientras que Trump acababa de separarse de Maples. La intérprete de Love Actually, ganadora de dos premios Oscar, se casó más tarde con el actor Greg Wise en 2003, con quien sigue unida hasta hoy.

Temas
Te puede interesar

Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

Kelly Clarkson se emociona en el escenario días antes de la muerte de exesposo

Maluma regaña a madre en pleno concierto por llevar a bebé

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

El actor venezolano Eduardo Serrano. 
FAMOSOS

Familia del actor Eduardo Serrano pide ayuda tras diagnóstico de cáncer

El presidente colombiano, Gustavo Petro (izq.), le da la mano al gobernante, Nicolás Maduro, durante una visita oficial al Palacio de Miraflores, en Caracas, el 9 de abril de 2024.
POLÍTICA

Petro dice a EEUU que una intervención militar a Venezuela sería "una agresión" contra la región

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump muestra las estadísticas de criminalidad en Washington.
GOBIERNO

Trump pone la seguridad de Washington bajo control federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
CONTROVERSIA

Juez rechaza solicitud del gobierno de Trump de publicar transcripciones en caso Epstein

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Bryan Calvo solicita investigación en Hialeah. 
ELECCIONES CANDENTES

Bryan Calvo pide a DeSantis investigar presunto nepotismo en el gobierno de Hialeah, Tudidor niega las acusaciones

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall street abre estable tras semana de ganancias y a la espera de datos de inflación