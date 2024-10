Emmanuel Macron quiere que la serie "Emily in Paris" continúe en Francia

MIAMI.- El final de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix Emily in Paris sorprendió a los fanáticos: la protagonista de la trama, a quien da vida la actriz Lily Collins, reveló que se iría a Roma, Italia; lo que dio a entender que la próxima temporada no tendría lugar en el corazón de Francia.

Ante esta posibilidad, el presidente Emmanuel Macron manifestó su deseo de que la comedia permanezca en París y alegó que su país luchará para que así sea.

“Les pediremos que permanezcan en París, Emily in Paris en Roma no tiene sentido”, dijo el diplomático a la revista Variety en una entrevista publicada este miércoles.

Los comentarios del mandatario se hicieron virales, y desde la Bota de Europa recibió una respuesta.

"Querido Emmanuel Macron, no te preocupes: Emily está muy bien en Roma. Y no se puede controlar el corazón: dejémosla elegir", dijo con ironía el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, en X.

El funcionario cuestionó la reacción de Macron ante el futuro de la serie.

"¿No tiene el presidente Macron asuntos más urgentes de los que preocuparse? Me gustaría creer, al menos me gustaría tener esperanza, que Macron estaba bromeando, porque debería saber que una productora como Netflix no recibe órdenes de jefes de Estado ni toma decisiones basadas en presiones políticas", comentó a The Hollywood Reporter Roma.

Cameo de Brigitte Macron

En la cuarta temporada de la serie, Emily se encuentra en un café a la primera dama, Brigitte Macron, y le pide un selfie. En la ficción, la mujer acepa y comparte la publicación que Emily hizo en la primera temporada, cuando descubrió que que la palabra francesa para vagina, le vagin, es un termino masculino.

Sobre el cameo, Macron aseveró sentirse orgulloso de la participación de su esposa.

“Me sentí muy orgulloso y ella estaba muy feliz de hacerlo. Fueron solo unos minutos, pero creo que fue un muy buen momento para ella. Creo que es bueno para la imagen de Francia. Emily in Paris es súper positiva en términos de atractivo para el país. Para mi propio negocio, es una muy buena iniciativa", alegó.

Aunque el programa recibió críticas en la primera temporada por cómo eran retratados algunos clichés de la ciudad y omitido problemáticas sociales, la producción impulsó el turismo, según un estudio del centro nacional de cine de Francia en enero.

"Alrededor de una décima parte de los turistas decidió visitar Francia después de ver una película o serie en particular y en 38% de esos casos, fue “Emily in Paris” la que proporcionó la inspiración para unas vacaciones en Francia, encontró el estudio", reza una reseña de CNN.

Sobre si aspira a tener un cameo propio en la serie, el presidente lo negó. “Soy menos atractivo que Brigitte”, dijo a Variety.