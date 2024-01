Emmy explica porqué elenco de Friends no estuvo en homenaje a Matthew Perry

Jesse Collins, productor ejecutivo de la premiación, señaló a The Hollywood Reporter que las estrellas del programa sí fueron invitadas a formar parte de la ceremonia; no obstante, los cinco rechazaron la cortesía y manifestaron que aún no se sienten preparados para enfrentar un tributo a Perry.

Collins manifestó que la postura no fue tomada como una falta de respeto por el equipo, pues entienden que la muerte del actor los tomó por sorpresa y eran muy unidos.

Añadió que, aunque no puede hablar por ninguno de los miembros de la sitcom, entiende que ellos se consideraban una familia.

Tirubuto

Durante el In Memorian de la premiación Charlie Puth y The War and Treaty interpretaron el tema See You Again, de Puth con Wiz Khalifa.

No obstante, al momento de concluir el espacio, la icónica melodía de I'll Be There for You, de The Rembrandts, comenzó a sonar en el piano de Charlie. Al momento The War and Treaty se le unieron para interpretar el himno musical de la serie Friends.

En la pantalla, una imagen de Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing en la comedia, apareció en la pantalla para cerrar el emotivo momento.

El 28 de octubre de 2023, Perry fue hallado en el jacuzzi de su casa sin vida.

Aunque en principio se presumió que su muerte se trató de un paro cardíaco o un ahogamiento, en diciembre la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que el actor falleció a causa de los efectos de la ketamina, un fármaco que es recetado a pacientes con depresión.