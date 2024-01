En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

Muere el actor Adan Canto

El actor mexicano Adan Canto falleció a los 42 años. El intérprete, famoso por su participación en producciones como The Cleaning Lady y Designated Survivor, padecía de cáncer de apéndice.

Fue en 2013 cuando su cara se internacionalizó, gracias a su participación en la serie de Fox The Following, donde encarnó a Paul Torres. También formó parte del reparto de X Men: Days of future past, Narcos de Netflix, y en la película 2 Hearts, donde compartió con Halle Berry y Jacob Elordi.

Su último proyecto fue The Cleaning Lady, de Fox, serie en la que tenía el papel protagónico. Sin embargo, tuvo que abandonar la producción para la tercera temporada debido a la enfermedad.

UE solicita a ayuda a Taylor Swift

La Unión Europea solicitó ayuda a la cantante estadounidense Taylor Swift para aumentar el número de electores jóvenes registrados en el bloque.

Swift tiene en agenda un concierto en París, en mayo, como parte de su gira Eras Tour. El evento es apenas un mes antes de las elecciones previstas en todo el bloque para renovar el Parlamento Europeo.

La esperanza de la Unión Europea es que Swift use su influencia ante los jóvenes para movilizarlos a participar en los comicios, así como lo hizo en Estados Unidos.

Willem Dafoe recibe estrella en el Paseo de la Fama

El estadounidense Willem Dafoe, quien estuvo nominado a mejor actor de reparto por el filme Poor Things en los Globos de Oro, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La estrella es la primera entregada en 2024 y la número 2.768 en el prestigioso boulevard que celebra la trayectoria y el aporte de celebridades de la industria del entretenimiento.

Dafoe cuenta con un acervo cinematográfico de más de 100 títulos, en los cuales su versatilidad para encarnar roles le ha llevado a ser tanto el bueno como un villano. El actor se mostró feliz, agradecido y emocionado por el reconocimiento; y al develarse la estrella se lanzó sobre ella y le dio un beso.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner exponen su amor

El romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner parece estar más fuerte que nunca, pues la pareja decidió manifestar su amor en un evento público, como lo son los Globos de Oro.

Aunque el actor llegó solo a la alfombra roja, dentro del Hotel Beverly Hilton compartió mesa con la socialité y empresaria.

Pero, las redes sociales estallaron luego de que se viralizara un video en el que ambos fueron captados en un momento bastante cariñoso, en el que tras intercambiar algunas palabras con sutil picardía, se dieron un beso.

Brie Larson le confiesa a JLo su admiración

La actriz Brie Larson cumplió un sueño durante la alfombra roja de los Globos de Oro. La intérprete de Room (2015) y Capitana Marvel (2019) coincidió durante la llegada a la gala con Jennifer López, un encuentro que significó mucho para ambas artistas.

Mientras Larson era entrevistada por el medio Entertaiment Tonight se paralizó al ver que la Diva del Bronx se acercaba. Al llegar JLo al espacio, Bire no contuvo su emoción y le manifestó la importancia que tenía para ella el poder conocerla finalmente.

López se mostró agradecida y expresó que también es una gran admiradora del trabajo de Larson.