En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

Dennis Yadiel Sánchez, sobrino de Ricky Martin, expuso ante un juez su deseo de retirar una contrademanda que presentó en 2022, en la cual solicitaba una indemnización de 10 millones de dólares por daños tras una supuesta relación sexual que no fue consensuada.

"Quisiera solicitar la desestimación sin prejuicio de mi parte de la demanda", dijo Sánchez Martin el 13 de marzo, durante un seguimiento del estatus del caso que se realizó por videoconferencia, de acuerdo con Univision. Ante este pedido, el juez Arnaldo Castro Callejo le recomendó al joven hacer la solicitud formal por medio de un representante jurídico, además de asesorarse sobre lo que implicará este nuevo rumbo en el caso.

Dicha sugerencia fue realizada porque Dennis Yadiel Martin entregó en enero al tribunal de San Juan un documento en el que solicitaba la renuncia de su abogado Michel Corona. Según el material, el sobrino del cantante exponía que ya no había confianza en la relación laboral.

La actriz Olivia Munn revela que padece cáncer de mama

Olivia Munn reveló que lucha contra el cáncer de mama desde abril de 2023. Desde entonces, la actriz se ha sometido a diversos tratamientos y cuatro cirugías, incluyendo una mastectomía doble.

"Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje", expresó la artista en Instagram.

La intérprete de 43 años, famosa por sus roles en filmes de Marvel, X-Men: Apocalipsis, Fiesta de Navidad en la Oficina y Magic Mike, recordó que en febrero del año pasado se realizó junto a su hermana un examen genético que devela los genes de cáncer en la persona, así como una mamografía. Entonces, ambas evaluaciones dieron negativo. Sin embargo, debido a su edad y antecedentes familiares, su ginecólogo le insistió en hacerse una prueba de Evaluación de Riesgo de Cáncer de Mama para mayor seguridad.

Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan rostro de su bebé

Marc Anthony y Nadia Ferreira se convirtieron en padres de su primer hijo en común, en junio. Y nueve meses después, la célebre pareja reveló el rostro del pequeño.

"Felices nueve meses, mi todo. Mami y papi te aman", escribió la exreina de belleza en Instagram, al dejar ver la cara del bebé.

En la fotografía, se ve al pequeño sonriendo ligeramente a la cámara, arropado con un suéter y gorro en combinación y con unas zapatillas deportivas.

El niño es el primogénito de Nadia Ferreira y el séptimo de Marc Anthony.

Princesa de Gales pide disculpas tras polémica por foto manipulada

La princesa de Gales pidió disculpas el lunes por haber manipulado una foto familiar, la primera oficial desde su operación abdominal, retirada el domingo por las agencias de prensa al comprobarse que había sido alterada.

"Como muchos fotógrafos aficionados, ocasionalmente experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer", escribió Kate Middleton, de 42 años, esposa del príncipe heredero William, en un comunicado publicado en redes sociales.

La foto mostraba a una princesa sonriente, rodeada de sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, en el día de la madre en Reino Unido.

Billie Eilish hace historia en los Óscar 2024

La balada de Barbie creada por el dúo de hermanos Billie Eilish y Finneas O’Connell, What Was I Made For?, cuyo título se podría traducir al español como ¿para qué fui hecha?, ganó el Premio de la Academia a Mejor canción original en la ceremonia del domingo.

Al conseguirlo, Eilish, de 22 años, se convirtió en la persona más joven en ganar dos Óscar.

Con este logro, se superó un antiguo récord impuesto por Luise Rainer, que ganó su segundo Óscar a Mejor actriz a los 28 años en 1938.

El segundo más joven en lograr la hazaña es ahora el hermano de Eilish y coautor Finneas, de 26 años. La dupla ganó su primer Premio de la Academia por No Time to Die en 2021.

“Muchas gracias a la Academia. Me siento como... solo no sé cómo pasó esto”, dijo Eilish en su discurso para aceptar el galardón.