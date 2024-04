En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

"El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos", expresó la familia del artista, sin precisar más detalles del deceso.

Simpson fue declarado culpable en 1997 por la muerte de su esposa Nicole Brown y Ron Goldman, un aspirante a modelo de 25 años. Fue condenado a entre nueve y 33 años de prisión en una cárcel del estado de Nevada. Cumplió la pena mínima y fue puesto en libertad en 2017.

Como parte de la pena impuesta, Simpson tendría que haber pagado 33.5 millones de dólares por indemnización a las familias de Brown Y Goldman, sin embargo, según un abogado de la familia Goldman, Simpson solo llegó a pagar 133.000 dólares y la deuda acumuló intereses y ascendió a 114 millones.

Aseguran que Maite Perroni rompió obras de arte en galería

Maite Perroni estuvo esta semana en el ojo del huracán, pues varios medios en México reportaron que la actriz y cantante rompió varias obras de arte en una galería ubicada en la capital del país centroamericano.

De acuerdo con Ventaneando, la integrante de RBD asistió, recientemente, a una reconocida sala de exposiciones ubicada en la Zona Rosa, en Ciudad de México. Lamentablemente, durante su recorrido, dio un mal paso que provocó una escena digna de una película y que le costó, casi, 20 mil pesos (mexicanos). Reportó El Universal de México.

"Resulta que estaba viendo una, de pronto se mueve y madres, tira una y se mueve para acá, y madres que tira otra... rompió tal cantidad de piezas que le dijeron: 'señora, debe 20 mil pesos -aproximadamente 1.216 dólares- y la invitamos a que se retire'", narró el periodista Ricky Manjarrez, en Ventaneando.

Hasta ahora Maite Perroni no se ha pronunciado al respecto.

Elizabeth Gutiérrez confirma separación de William Levy

La separación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy ya no es un rumor. La actriz confirmó a la revista HOLA! USA, entre lágrimas, que han puesto fin a su relación de más de dos décadas y dos hijos en común: Christopher, de 18 años; y Kailey, de 14.

"Siempre aposté por mi relación. Amé a William y creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, porque de esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente no estamos juntos", declaró conmovida a dicho medio.

La también modelo de 45 años explicó que la decisión no fue tomada por falta de amor, o al menos no de su parte. Simplemente, ambos están centrados en objetivos diferentes, que produjeron un distanciamiento en la relación. "Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente", acotó Elizabeth Gutiérrez, al señalar que su deseo siempre ha sido ver a Levy feliz y lo mantiene aunque ya no estén juntos.

Sentencian al actor Jonathan Majors a un año de programa sobre violencia doméstica

El actor Jonathan Majors, quien fue declarado culpable de agredir a su exnovia Grace Jabbari durante una discusión en marzo de 2023, fue sentenciado a un año de libertad condicional y deberá acudir a un programa de rehabilitación sobre violencia doméstica.

El juez que lleva el caso en un tribunal de Nueva York estipuló que Majors cumplirá su condena en Los Ángeles, donde reside actualmente, según Deadline.

El intérprete de 34 años evitó la cárcel, condena que enfrentaba tras el veredicto al que llegó el jurado del caso el 18 de diciembre de 2023, donde fue hallado como culpable de un delito menor de agresión en tercer grado, causar lesiones físicas y acoso en segundo grado. No obstante, el jurado no pudo llegar a un acuerdo y fue absuelto del cargo de delito menor de agresión en tercer grado con intención de causar daño físico y de un delito menor de acoso agravado en segundo grado, según informó People.

Demanda alega que hijo de Sean "Diddy" Combs agredió sexualmente a una mujer

Una demanda alega que Christian “King” Combs agredió sexualmente a una mujer que trabajaba en un yate alquilado por su padre, el rapero Sean "Diddy" Combs.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, plantea que Sean Combs creó las circunstancias que llevaron a la agresión y pagó para encubrirla después.

Según un reporte de AP, Grace O'Marcaigh, quien trabajó como miembro de la tripulación y camarera en el barco, dijo que a fines de diciembre de 2022, Christian Combs la presionó para que bebiera tequila que, según ella, estaba adulterado con otras drogas. Él tocó sus senos y genitales e intentó obligarla a realizar sexo oral, alega la demanda.

Esta es la última de una serie de acusaciones que señalan al productor y magnate de la música de conducta sexual inapropiada, y se produce en medio de una investigación federal sobre tráfico sexual que llevó a agentes de Seguridad Nacional a allanar sus casas en Los Ángeles y Miami la semana pasada.