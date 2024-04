En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

Con un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares, Swift, de 34 años, se convierte en la primera artista que ha superado el umbral de las 10 cifras gracias únicamente a los ingresos procedentes de su música.

En menos de un año, la fortuna de la cantante creció, en gran parte, debido a su gira mundial The Eras Tour, que tiene 152 fechas programadas y, según estimaciones, podría ser el tour más taquillero en la historia de la música.

Lizzo no se retira de la música

Lizzo publicó en Instagram un mensaje en el que encendió las alarmas de un posible y prematuro retiro de la música o un abandono de las redes sociales, luego de que aseverara que está cansada de las críticas y los ataques, por lo que selló su sentir con un: "Renuncio".

Sin embargo, ante la preocupación de muchos, la intérprete publicó un video en el que explicó que su intención es dejar de prestar atención a la energía negativa de algunas personas.

Lizzo destacó que no pretende dejar la música, pues la hace feliz y le permite ayudar a otros a sentirse seguros, inspirarlos o motivarlos a perseguir sus sueños.

Documental expone abusos en sets de Nickelodeon

Las declaraciones de Drake Bell en el documental Quiet on Set: The Dark Side of the Kids TV, de Investigation Discovery, develó los abusos y agresiones sexuales que sufrieron exestrellas de Nickelodeon, entre final de la década de los 90 y principios del año 2000.

La producción, que fue estrenada el 17 de marzo, expone cómo Dan Schneider, creador y productor de las exitosas series The Amanda Show, iCarly, Drake & Josh, Zoey 101, Victorious, Sam & Cat y All That, promovió comportamientos impropios dentro de los sets de grabación.

El contenido cuenta con declaraciones de actores, guionistas y personal de producción que fueron víctimas o testigos de los abusos. Y tras su difusión, exestrellas del canal han alzado su voz para denunciar en redes sociales sus experiencias negativas.

Shannen Doherty se prepara para morir

Shannen Doherty asegura estar preparándose para su muerte, pues padece un cáncer de mama en etapa 4 y con metástasis en los huesos. La intérprete dijo que poco a poco ha comenzado a desprenderse de los objetos materiales que posee para aliviar a sus familiares de ese proceso cuando ella ya no esté.

En un episodio de su podcast Let’s Be Clear, la mujer de 52 años explicó que pese a ser una dinámica dolorosa, ayuda a sus seres queridos a poder hacer una transición más tranquila.

Señaló que entiende que sus familiares y amigos nunca volverán a ser los mismos tras su muerte, pero enfatizó que el proceso también le permite a ella estar en paz.

Shakira explica porqué a sus hijos no les gustó Barbie

En una reciente entrevista concedida a Allure, la cantante colombiana confesó que a sus, hijos Milan y Sasha, no les gustó la película más taquillera del 2023: Barbie.

Shakira dijo que los niños sintieron que el filme era castrante, y destacó que en parte comprende sus percepciones. Agregó que para ella es importante que sus hijos crezcan en una sociedad en la que mujeres y hombres tengan espacios para ser importantes, sin que ninguno prive al otro de alcanzar sus metas y aspiraciones.

En este sentido, la intérprete agregó que tanto hombres como mujeres están en el mundo para complementarse y este propósito no debería perderse.