En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron

Tras semanas de rumores sobre el posible compromiso entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la pareja contrajo matrimonio el 24 de julio, en una ceremonia íntima en la hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el estado de Morelos, México.

El experto en moda Jomari Goyso figuró como uno de los testigos de la unión civil junto con Marc Anthony, y confirmó que solo hubo 45 invitados.

Aunque no quiso revelar mayores detalles sobre la ceremonia, Jomari destacó que Ángela quiso hacer de su boda un evento tradicional, por lo que usó un atuendo vintage.

Christian y Ángela ya compartieron en Instagram sus primeros retratos como marido y mujer, mientras que Pepe Aguilar también publicó unas fotografías familiares con un mensaje en el que les augura un futuro exitoso como pareja.

Karol G culmina su gira Mañana Será Bonito

Karol G se despidió de su gira Mañana Será Bonito Tour por todo lo alto. La colombiana cerró en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid una etapa que la llevó a recorrer diferentes destinos de América y Europa; y para celebrarlo y conectar con todos sus seguidores en el mundo, transmitió por su canal de YouTube el espectáculo.

Durante las más de dos horas de espectáculo, los cambios más significativos fueron los de su cabello. Karol G cambió de azul a rojo y por último a rosa, con el objetivo de marcar la línea de tiempo de su viaje musical.

La transmisión en vivo por YouTube superó el millón de personas conectadas, y en todo momento Karol se refirió a quienes la veían desde casa.

"Siempre creo que tengo las palabras para todo, pero quisiera encontrar las palabras para describir cómo me siento como persona, como mujer; cómo me siento aquí al frente de todos ustedes; cómo me siento sabiendo que, en casa, hay miles de personas que me ven en este momento”, dijo.

Shiloh dejará de usar el apellido de Brad Pitt

Shiloh, cuarta hija de Angelina Jolie y Brad Pitt —y la primera biológica de la expareja—, anunció públicamente su deseo de dejar de usar el apellido de su progenitor y conservar legalmente solo el de su madre. La publicación la hizo en el periódico Los Ángeles Time.

Se trató de un anuncio legal, acción que toda persona que solicita un cambio en su nombre debe cumplir según la legislación de California; así lo informó el abogado de la joven de 18 años, Peter Levine.

El objetivo de este aviso es que cualquier persona que tenga una objeción al respecto pueda acudir al tribunal antes de que concluya el mes de julio. En caso de que nadie se presente, el proceso continuará.

Álbum de Eminem destrona el de Taylor Swift en lista Billboard 200

El duodécimo álbum de estudio de Eminem, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), debutó en el número uno en la lista Billboard 200, desbancando a The Tortured Poets Department, de Taylor Swift después de 12 semanas.

En su primera semana, The Tortured Poets Department alcanzó 891,34 millones de reproducciones en Estados Unidos, según Luminate, la semana de streaming más grande para un álbum en la historia.

El álbum de Swift debutó en el número uno en abril y ocupó el primer lugar durante tres meses. Es la única mujer que lo ha conseguido. Swift batió el récord anterior que ostentaba el álbum de Whitney Houston, Whitney, el cual pasó sus primeras 11 semanas en el No. 1 en 1987.

Irina Baeva asegura que se casó con Gabriel Soto

Luego de que Gabriel Soto confirmara la ruptura con Irina Baeva y negara que ambos se casaron, la actriz concedió una entrevista a la revista ¡HOLA! en la que confirma que sí celebraron una boda en la casa del actor en Acapulco.

"Nos casamos el 27 de marzo e hicimos una boda, una ceremonia espiritual. La hicimos en Semana Santa, en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí. La hicimos en un círculo muy íntimo", dijo la rusa.

La revista compartió una serie de fotografías que realizaron aquel día en el que se reunieron con familiares y amigos cercanos.

Baeva también resaltó que la decisión de hacer la ceremonia fue de ambos, y que a la celebración asistieron sus padres y su hermana; así como también las hijas de Soto, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Jennifer López celebra cumpleaños sin Ben Affleck

Jennifer López no quiso que la celebración de su cumpleaños pasara desapercibida. Por ello, organizó una fiesta anticipada con temática de Bridgerton para festejar junto amigos y familiares que arribaría a los 55 años de vida. El evento se llevó a cabo en Los Hamptons, Nueva York, donde la cantante ha estado pasando sus vacaciones.

Según la revista People, la actriz cuidó cada detalle para que los invitados se sintieran realmente inmersos en la época que evoca la serie de Netflix. Los invitados llegaron en carruajes de color blanco tirados por caballos.

Sin embargo, la ausencia de Ben Affleck se hizo sentir, lo que evidencia aún más el distanciamiento de la pareja.