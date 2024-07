Karol G rompe récord en YouTube con transmisión de cierre de gira

“Hey familia, después de casi 70 noches, hoy voy a decir de verdad que esta noche va a ser la noche más chimba de mi vida”, dijo conmovida por tratarse de la culminación de una de las etapas más significativas de su trayectoria artística.

La medellinense logró sold out en sus últimas cuatro fechas, todas en el hogar del Real Madrid. La energía del público saturó las instalaciones coreando las canciones de la artista y cantando sus éxitos. Asimismo, entre los asistentes se encontraban fanáticos de España, Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Chile, entre otras regiones de Latinoamérica.

Durante las más de dos horas de espectáculo, los cambios más significativos fueron los de su cabello. Karol G cambió de azul a rojo y por último a rosa, con el objetivo de marcar la línea de tiempo de su viaje musical.

Récord de transmisión en vivo

Tras concluir el espectáculo en la capital española, el equipo de Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, abrió la transmisión en el canal de YouTube.

"Empecé muchas veces este mensaje y sólo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma. Cada estadio que pisamos vibró a la par de esas emociones tan lindas que cada uno de ustedes trajo y nosotros tuvimos la oportunidad de llenar miles de corazoncitos alrededor del mundo", dijo Karol G hace una semana cuando anunció la transmisión.

"Es difícil despedirse de algo que ha significado tanto para todos, pero el tiempo ha llegado y quiero que lo celebremos juntos! Este 23 de Julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos", señaló.

La transmisión superó el millón de personas conectadas, y en todo momento Karol se refirió a quienes la veían desde casa.

Despedida

La colombiana se mostró agradecida y emocionada, al tiempo que dejó caer algunas lágrimas por sus mejillas.

"Siempre creo que tengo las palabras para todo, pero quisiera encontrar las palabras para describir cómo me siento como persona, como mujer; cómo me siento aquí al frente de todos ustedes; cómo me siento sabiendo que, en casa, hay miles de personas que me ven en este momento”, dijo.

“Si hay algo hermoso que me dejó el viaje de este álbum fue aprender a quererme a mí misma. Estoy segura que Dios me hizo única así como nos hizo únicos a todos por una razón. En este tour encontré mi propósito en la vida y es ayudar a las persona a sentirse como yo me siento ahora después de tantos años de no sentirme así. Estoy cerrando un capítulo de mi vida que significó todo, la cercanía con mis seguidores, con mi familia y después de todo mañana fue muy bonito y mañana fue muy hermoso y de corazón deseo esto para cada uno de ustedes, así que aprendan a ponerse por encima de muchas cosas, quiéranse mucho. Los amo con mi vida. Mi relación de por vida es con ustedes. ¡Gracias!”

Previo a la clausura, Karol subió al escenario a Iker, el niño que inspiró parte de la temática del álbum.

“Iker fue mi niña interior en este proceso”, comentó.

El espectáculo cerró con Provenza y todo el equipo de Mañana Será Bonito Tour compartiendo en la tarima con Carolina.