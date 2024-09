En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Los abogados de Combs ofrecieron un paquete de fianza de 50 millones de dólares, usando su mansión como garantía, a cambio de mantenerlo en arresto domiciliario con monitoreo GPS.

El martes, un juez federal en Manhattan ordenó que Combs permaneciera detenido sin derecho a fianza.

El magnate del hip hop, cuya carrera floreció en la década de 1990, fue arrestado el 16 de septiembre acusado de usar su poder y prestigio para tráfico sexual, trabajo forzado, transporte interestatal con fines de prostitución, delitos de drogas, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia.

Princesa de Gales retoma actividades reales tras culminar quimioterapia

La princesa Kate Middleton asistió el martes a una reunión sobre la infancia en el Castillo de Windsor, un compromiso que marcó su regreso al trabajo, tras anunciar el fin de su tratamiento contra el cáncer, informó la Casa Real británica en un boletín.

"La princesa de Gales... asistió a una reunión sobre la primera infancia en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres", indicó el registro, informando del acto que, según varios medios británicos, supone la primera actividad de Kate desde que el 9 de septiembre anunció que había terminado la quimioterapia contra el cáncer.

Ese día, Kate explicó que estaba deseando volver al trabajo y realizar actividades públicas en los próximos meses; sin embargo, el programa de compromisos de la princesa, de 42 años, aún debe seguir siendo ligero.

JLo y Ben Affleck mantienen el proceso de divorcio pese a cariñoso encuentro

Un encuentro entre Jennifer López y Ben Affleck en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills, junto a sus hijos -Seraphina, de 15 años; Samuel, de 12; y los mellizos Emme y Max, de 16-, despertó la esperanza de los que aún desean que Bennifer continúe su romance, luego de que trascendiera que los actores intercambiaron gestos cariñosos.

Según Page Six, en el interior del hotel Affleck y López se mantuvieron aparentemente tomados de la mano y besándose; sin embargo, una fuente reveló recientemente que pese a lo que algunos testigos hayan podido observar durante el fin de semana, los artistas no han considerado dar marcha atrás al proceso de divorcio.

Un informante dijo a la revista People que JLo y Affleck continúan adelante con la separación, pero mantienen los encuentros porque desean conservar una buena dinámica en pro de los hijos.

Demandan a Miley Cyrus por presunto plagio de Flowers

Tras ganar sus primeros Grammy por el éxito Flowers en la pasada edición de los Grammy,Miley Cyrus afronta ahora una demanda por presunto plagio de la canción. Así lo reveló TMZ.

"La cantante está siendo demandada por infracción de derechos de autor por parte de Tempo Music Investments, una compañía que afirma poseer una parte de los derechos de autor de la canción de Bruno Mars When I Was Your Man. En la demanda, obtenida por TMZ, Tempo Music afirma que hay tantas similitudes musicales entre Flowers de Miley y When I Was Your Man de Bruno, que obviamente es el resultado de que Miley copia intencionalmente a Bruno", detalló el medio especializado en celebridades.

Ante el presunto plagio, Tempo Music Investments exige a la cantante de pop dinero y que se prohíba la distribución e interpretación de Flowers.

La noche del 4 de febrero, en la 66° edición de los Grammy, Miley Cyrus ganó en las categorías Mejor interpretación pop solista y Mejor grabación del año por su éxito Flowers.

Shakira se baja de escenario al ver que la graban por debajo del vestido

Shakira fue tendencia esta semana por su aparición en una discoteca de Miami en la que se le vio disfrutar con varias celebridades; sin embargo, la salida nocturna fue más allá por un video que trascendió en redes sociales mientras la cantante colombiana bailaba en el escenario del local.

De acuerdo con los videos que han circulado, la intérprete decidió subir a la barra de la discoteca LIV de Miami para bailar al ritmo de su nueva canción Soltera, mientras era animada por los asistentes, en los que se encontraban Danna Paola, Anitta, Lele Pons y Winnie Harlow.

En medio de su presentación, Shakira se percató que alguien la comenzó a grabar por debajo de su vestido.

"La incomodidad comenzó a manifestarse cuando la artista se dio cuenta de que la estaban grabando desde abajo. A pesar de que hizo varios gestos para pedir que pararan, algunos asistentes continuaron con su actitud, lo que generó un evidente malestar en la cantante", publicó El Confidencial.

"Sin embargo, ahora se ha sabido que quien grababa las imágenes era un miembro de su equipo. Según una fuente, la superestrella mundial Shakira encendió la noche... moviendo sus caderas mientras interpretaba alguno de sus éxitos... y, aunque se ha generado un rumor sobre un fan que estaba filmando bajo su falda, lo cierto es que quién estaba grabando era un miembro de su mismo equipo tomando contenido sobre su presentación en la reconocida discoteca", agregó el medio español.