Harvey Weinstein se declara inocente de un nuevo cargo de delito sexual

Los detalles de las nuevas acusaciones no estaban disponibles de momento. Fue acusado de cometer un acto sexual criminal.

El exmagnate del cine, actualmente encarcelado, afirma desde hace mucho tiempo que cualquiera de sus relaciones sexuales ha sido consensuada.

Los fiscales revelaron la semana pasada que Weinstein había sido acusado de cargos adicionales de delitos sexuales que no formaban parte del caso que condujo a su condena de 2020, ahora anulada. Pero la nueva acusación se había mantenido confidencial hasta su lectura de cargos.

Los fiscales han dicho que el jurado acusador escuchó evidencia de hasta tres presuntas agresiones, dos en hoteles en el vecindario de Tribeca y una en un edificio residencial de Manhattan. Los supuestos incidentes tuvieron lugar desde mediados de la década del 2000 hasta 2016, dijeron los fiscales.

Pero no está claro si alguna de esas acusaciones forma parte de la nueva acusación.

Próximo juicio

Mientras se prepara para los nuevos cargos, Weinstein también está a la espera de un nuevo juicio después de que el tribunal más alto del estado de Nueva York anulara esta primavera su condena de 2020 por cargos de violación y agresión sexual que involucraban a dos mujeres. El tribunal superior, o Tribunal de Apelaciones, ordenó un nuevo juicio.

Se ha programado tentativamente para comenzar el 12 de noviembre, aunque es probable que se retrase.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que el entonces juez de primera instancia permitió injustamente el testimonio en su contra basado en acusaciones que no formaban parte del caso. El mandato de ese juez expiró en 2022 y ya no está en el tribunal.

Los fiscales quieren incluir los nuevos cargos en el nuevo juicio, pero los abogados de Weinstein dicen que debería ser un caso separado. El juez Curtis Farber dijo el miércoles que fallaría a principios del próximo mes sobre ese asunto.

Weinstein, quien también fue condenado en 2022 en un caso de violación en Los Ángeles, permanece tras las rejas mientras espera su nuevo juicio en Nueva York.

El acusado de 72 años, quien llegó a la corte en una silla de ruedas, ha estado en un hospital de Manhattan luego de una cirugía de emergencia el 9 de septiembre para drenar líquido alrededor de su corazón y pulmones.

Un juez acordó la semana pasada permitir que Weinstein permanezca indefinidamente en la sala de la prisión en el Hospital Bellevue en lugar de ser trasladado de regreso a la sala de enfermería en el complejo carcelario de Rikers Island en Nueva York.

Weinstein, que alguna vez fue una de las personas más poderosas de Hollywood, cofundó las productoras de cine y televisión Miramax y The Weinstein Company y produjo películas como Shakespeare in Love y The Crying Game.

