martes 3  de  marzo 2026
POLÉMICA

Cambian fecha de liberación de Sean 'Diddy' Combs

La fecha de liberación de Combs se fijó inicialmente para de mayo 2028 cuando fue sentenciado el año pasado, pero posteriormente se retrasó un mes

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

AFP/Ángela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión antes de lo previsto. El rapero, quien actualmente cumple una condena de 50 meses por cargos relacionados con la prostitución, ahora tiene previsto salir en libertad el 25 de abril de 2028, según registros de la Oficina Federal de Prisiones obtenidos por E! News.

La fecha de liberación de Combs se fijó inicialmente para el 8 de mayo de 2028 cuando fue sentenciado el año pasado, pero posteriormente se retrasó un mes, hasta el 4 de junio de 2028.

Lee además
Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous.
POLÉMIC

Demandan a patrimonio de Michael Jackson por tráfico de menores
El desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid será en la plaza de España el 12 de marzo.  
MODA

España se prepara para la Semana de la Moda de Madrid

El magnate de la música permanece en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, una prisión de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey, tras ser trasladado allí desde el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York a finales de octubre.

Durante su primera semana en Fort Dix, Combs enfrentó rumores de que consumía alcohol casero, lo cual su portavoz negó rotundamente.

"No ha violado ninguna norma penitenciaria", declaró su representante a People en noviembre.

Caso Diddy

Combs fue condenado en julio de 2024 por facilitar transporte para ejercer la prostitución; sin embargo, fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado.

En un principio, la fiscalía había solicitado una condena de 11 años, alegando en un memorando de sentencia que el acusado no se arrepiente de sus actos. Por su parte, la defensa hizo la petición de que Combs recibiera una condena no mayor a 14 meses.

Durante la audiencia de sentencia el 3 de octubre, los abogados defensores de Combs reprodujeron un video de 12 minutos que mostraba a Diddy dando charlas motivacionales a niños y participando en un maratón para recaudar fondos para la educación.

Combs, quien ha estado en prisión desde su arresto en septiembre de 2024, se mostró emocionado durante el montaje.

Temas
Te puede interesar

Proyectan "Ceiba. Memorias de una familia cubana" en Festival de Teatro en Miami

Hailey Bieber confiesa que su embarazo fue una sorpresa

Harry Styles anuncia concierto en Mánchester a estrenarse en Netflix

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
CONFLICTO

Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases en ofensiva contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.
Conflicto bélico

Rubio: Atacamos a Irán preventivamente, antes de ser atacados

Te puede interesar

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo del régimen en Irán ha sido destruido"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo tras ofensiva de EEUU e Isrel

 Venezolanos consideran que María Corina Machado debe regresar lo más pronto posible al país. (Foto por Oliver Contreras / AFP)
SONDEO

María Corina Machado mantiene favoritismo electoral en Venezuela, según encuesta

El presidente de Estados Unidos estrecha la mano del canciller alemán  Friedrich Merz, en visita oficial a la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump recibe a jefe de gobierno alemán, primera visita tras ofensiva contra Irán

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"