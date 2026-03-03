Cambian fecha de liberación de Sean 'Diddy' Combs

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

MIAMI.- Sean ' Diddy ' Combs saldrá de prisión antes de lo previsto. El rapero , quien actualmente cumple una condena de 50 meses por cargos relacionados con la prostitución, ahora tiene previsto salir en libertad el 25 de abril de 2028, según registros de la Oficina Federal de Prisiones obtenidos por E! News.

La fecha de liberación de Combs se fijó inicialmente para el 8 de mayo de 2028 cuando fue sentenciado el año pasado, pero posteriormente se retrasó un mes, hasta el 4 de junio de 2028.

El magnate de la música permanece en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, una prisión de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey, tras ser trasladado allí desde el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York a finales de octubre.

Durante su primera semana en Fort Dix, Combs enfrentó rumores de que consumía alcohol casero, lo cual su portavoz negó rotundamente.

"No ha violado ninguna norma penitenciaria", declaró su representante a People en noviembre.

Caso Diddy

Combs fue condenado en julio de 2024 por facilitar transporte para ejercer la prostitución; sin embargo, fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado.

En un principio, la fiscalía había solicitado una condena de 11 años, alegando en un memorando de sentencia que el acusado no se arrepiente de sus actos. Por su parte, la defensa hizo la petición de que Combs recibiera una condena no mayor a 14 meses.

Durante la audiencia de sentencia el 3 de octubre, los abogados defensores de Combs reprodujeron un video de 12 minutos que mostraba a Diddy dando charlas motivacionales a niños y participando en un maratón para recaudar fondos para la educación.

Combs, quien ha estado en prisión desde su arresto en septiembre de 2024, se mostró emocionado durante el montaje.