En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

A juicio de Derbez, la actuación de Selena es indefendible alegando que el español de la artista de 32 años es deficiente.

Ante las críticas, Selena Gómez se pronunció: "Entiendo lo que piensan. Lo lamento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", reza un comentario que la actriz dejó en la publicación del podcast.

Derbez, quien fue cuestionado en redes por quienes consideran que sus interpretaciones en inglés no son las mejores, ofreció disculpas tras la polémica.

Acusan a Jay-Z de violar a una adolescente

El músico y productor Jay-Z fue acusado en una demanda de violar a una adolescente de 13 años junto a la estrella del hip-hop Sean Combs, conocido como Diddy, en el año 2000, según documentos judiciales, afirmaciones que Jay-Z ha negado.

Una demanda actualizada en un caso civil contra Combs alega que Jay-Z, cuyo nombre es Shawn Carter, y Combs violaron a la joven en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards en septiembre de 2000.

Jay-Z contraatacó al abogado que llevaba el caso, acusándole de chantaje y extorsión, e instó a que se presente una demanda penal y no civil.

Ninel Conde responde a quienes juzgan su cambio físico

Ninel Conde ha sido objeto de críticas por cambios en su rostro que evidencian que se ha sometido a retoques estéticos. Sin embargo, la actriz aseguró que hace caso omiso a los comentarios.

"Yo no contamino mis ojitos, ni mi mente, ni mi pensamiento con cosas negativas”, dijo Conde a Astrid Rivera durante una entrevista que concedió a Despierta América.

La intérprete aseguró que el odio que hay en redes sociales hacia figuras públicas se debe a la falta de amor, de autoestima, de valores, de paz, y falta de Dios en sus corazones. Ninel insistió en que no quería hablar al respecto y se negó a profundizar en cómo le afectan los comentarios negativos.

"No me interesa hablar del tema porque es algo que contamina mis emociones y yo estoy tratando de cuidar mi entorno. Y a quién no le guste lo que ve en mis redes, que me deje de seguir y ya se acabó el problema".

"All I Want for Christmas Is You" regresa al primer lugar de las listas

Como cada diciembre, la canción All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey se disputa el primer lugar en las listas musicales, pues es en un clásico mundial de las festividades decembrinas. No obstante, en 2023, la pieza fue destronada por Rockin’ Around the Christmas Tree de Brenda Lee.

Ahora, la pieza de Carey, que en noviembre cumplió 30 años de haberse lanzado al mercado, ha vuelto a la cima del Billboard Hot 100.

La canción se ha convertido en el decimonoveno No. 1 de Carey en el Hot 100 de Billboard, además de hacer a Mariah la primera artista en ocupar la cima de esta lista en cuatro décadas distintas: 1990, 2000, 2010 y 2020.

Taylor Swift paga bonificaciones al equipo del "Eras Tour"

Así como Taylor Swift agradeció a sus seguidores por el apoyo que le dieron a The Eras Tour; la artista de 34 años también quiso tener un gesto amable con todo el equipo que hizo posible el proyecto.

Según la revista People, la cantautora entregó 197 millones de dólares en bonificaciones a todo el personal que formó parte del tour.

Con The Eras Tour , que cerró el 8 de diciembre en Canadá, Taylor no solo se consagró como multimillonaria también rompió récord en venta de entradas.

Según información que Taylor Swift Touring, productora de la artista, ofreció al New York Times se estimó que 10.168.008 personas asistieron a los conciertos, lo que la convirtió en la gira más vendida de la historia.