Selena Gómez anuncia su compromiso con el productor Benny Blanco

La protagonista de Only Murders in the Building publicó un álbum mostrando el anillo con el que Blanco le propuso matrimonio y escribió: "Forever begins now.... (para siempre comienza ahora)". En las fotografías, la también empresaria se muestra sonriente y conmocionada.

Mientras que en los comentarios, Benny escribió: "Hey, wait… that’s my wife (Oye, espera… esa es mi esposa)".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

El romance

Selena y Benny han trabajado juntos desde 2019, cuando ambos colaboraron en la pista de I Can’t Get Enough, junto a Tainy y J Balvin. Posteriormente, sus caminos se cruzaron una vez más para producir el sencillo Single Soon que Gómez lanzó en agosto de 2023.

Sin embargo, las horas de trabajo se tradujeron en una conexión que trascendió fuera del estudio; y en diciembre de 2023, tras algunas pistas, la pareja oficializó su relación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

Desde entonces, ambos artistas compartían en redes momentos juntos.

Blanco dijo en mayo, durante una entrevista que concedió a The Howard Stern Show: "Cuando la miro… siempre estoy como, no conozco un mundo donde podría ser mejor que esto".

Por su parte, Selena habló con la revista TIME sobre su romance, aseverando que llegó cuando menos lo esperaba.

"Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho a ello. Muchas personas tienen miedo de estar solas y probablemente me torturé en mi cabeza durante unos dos años estando sola, y luego lo acepté. Luego se me ocurrió mi plan, que era que iba a adoptar a los 35 si no había conocido a nadie. Simplemente sucede cuando menos lo esperas".

Reacciones

La noticia del compromiso llega en un momento en el que Selena ha sido tendencia en redes, luego de que Eugenio Derbez criticara su actuación y poco dominio del idioma español en Emilia Pérez, filme que le valió una nominación como mejor actriz de reparto en los Golden Globes.

Aunque la empresaria de Rare Beauty se defendió, todo parece indicar que dejará a un lado la controversia para disfrutar de uno de los momentos más felices de su vida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

En la publicación, muchas celebridades han dejado comentarios felicitándola por el gran paso, entre ellas Jennifer Aniston, Lily Collins, Cardi B, Ayesha Curry, Nina Dobrev, Gwyneth Paltrow, entre otros.

Taylor Swift, quien destaca como una de las amigas más cercanas de la artista también le dejó un tierno mensaje: "Yes I will be the flower girl. (Sí, seré la niña de las flores)".